От морской высадки до переброски войск через Германию: в НАТО отрабатывают сценарий возможной войны с РФ. Видео

На военном полигоне Путлос вблизи немецкого Киля около 3000 военнослужащих НАТО провели в среду, 18 февраля, учения по высадке десанта на балтийском побережье Германии. Военные маневры стран Европы получили название Steadfast Dart 2026.

Об этом сообщает Deutsche Welle. В частности, во время учений, украинские разработки уже интегрируют в процесс трансформации Североатлантического альянса.

Учения НАТО

В частности, союзники отработали операцию по высадке десанта на побережье, которая также проходила в рамках этих маневров. При поддержке авиации и ВМС 250 военнослужащих Испании и Турции высадились на берег. Командовал учениями немецкий генерал Инго Герхарц. Также за ходом учений наблюдал министр обороны Германии Борис Писториус.

"Именно в Балтийском море ситуация с безопасностью драматически обострилась", — отметил он, добавив, что Россия создает гибридные угрозы.

По словам главы военного ведомства Бундесвера,подобные тренировки демонстрируют сплоченность и боеспособность альянса, а также серьезность намерений по сдерживанию России.

Ход учений

К учениям привлекли 15 боевых кораблей. Сначала участок пляжа облетели два истребителя Eurofighter, затем туда прибыли пять испанских боевых пловцов. Кульминацией стал выход на берег восьми турецких амфибийных машин Zaha при поддержке вертолетов, из которых десантировался испанский спецназ.

Начальник штаба Бундесвера Карстен Бройер назвал угрозу со стороны Москвы реальной, подчеркнув, что Кремль продолжает переориентировать свои вооруженные силы на Запад. Учения, по мнению Бройера, имеют и дипломатический эффект, демонстрируя боевое братство стран Европы.

Всего в учениях принимают участие вцелом около 10 тысяч военнослужащих из 11 европейских стран. Основная цель Steadfast Dart 2026 – проверка скорости переброски сил быстрого реагирования по территории Альянса. В случае прямой военной угрозы 40 тысяч военнослужащих должны быть развернуты в течение десяти дней.

Возможности для украинцев

На учениях присутствовали и украинцы. Однако только на выставке по инновациям, где украинские конструкторы из UGV Robotics, представили боевой модуль для борьбы с дронами "Хищник".

"Мы берем обычный пулемет, из которого человек там может попасть в дрон с пятидесяти метров. И мы делаем его настолько точным, чтобы сбивать дроны на 100, 200 и даже 500 метрах", – рассказывает конструктор Дмитрий Бурлаков.

Система модуля, как объясняет техник, интегрируется в роботизированную платформу с элементами ИИ, которая распознает цель по форме, скорости и тепловой сигнатуре, рассчитывает траекторию и сбивает дрон прямым попаданием. "Боевое крещение" модуль уже проходил: им сбивали FPV-дроны, "Молнии", "Ланцеты", а недавно модуль установили на вертолет и уничтожили "Шахед".

Напомним, учения НАТО в Эстонии, имитировавшие интенсивные боевые действия с массовым применением дронов, выявили серьезные тактические пробелы Альянса. По оценкам участников и наблюдателей, результаты были настолько неутешительными, что их назвали "шокирующими".

Также OBOZ.UA сообщал, что президент Украины заявил: украинская армия является сильнейшей в Европе, и держать ее вне НАТО было бы глупо. Именно от наших бойцов зависит мир на европейском континенте.

