'Режим терроризирует всех': Нетаньяху не исключает ликвидации верховного лидера Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Не таньяху не исключил, что во время военных операций ЦАХАЛ может убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Его ликвидация положит конец, а не эскалацию войны между Израилем и Ираном, убежден глава израильского правительства.

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Об этом Биньямин Нетаньяху заявил в эфире телеканала ABC News. Он прокомментировал информацию, что Дональд Трамп отклонил план Израиля по убийству Хаменеи.

Нетаньяху отметил, что это не обострит боевые действия, как думает Трамп, а наоборот положит конец этой войне.

"Мы имеем полвека конфликта, который распространяет этот режим, терроризирующий всех на Ближнем Востоке. Он бомбил нефтяные месторождения Aramco в Саудовской Аравии; распространяет терроризм, подрывную деятельность и саботаж повсюду. Иран хочет вечной войны, и они подводят нас на грань ядерной войны. На самом деле Израиль предотвращает это, положит конец этой агрессии, и мы можем сделать это, только противостоя силам зла", – сказал Нетаньяху.

В то же время премьер Израиля не дал прямого ответа на вопрос, собирается ли Израиль ликвидировать аятоллу. Он сказал, что ЦАХАЛ "делает то, что нам нужно".

"Я не собираюсь вдаваться в подробности, но мы нацелились на их ведущих ученых-ядерщиков. Это фактически ядерная команда Гитлера", – сказал глава израильского правительства.

Нетаньяху подчеркнул, что в интересах США поддержать Израиль в стремлении ликвидировать ядерную программу Ирана.

Израильский премьер также прокомментировал сообщение Wall Street Journal о том, что Иран сигнализировал партнерам о желании прекратить военные действия и возобновить переговоры по своей ядерной программе.

"Я не удивлен. Я имею в виду, что они хотят продолжать эти фальшивые переговоры, в которых они врут, обманывают, обманывают США. И, знаете, у нас есть очень весомые разведывательные данные на этот счет. Они хотят продолжать создавать свое ядерное оружие и массивный арсенал баллистических ракет, которыми они стреляют по нашему народу. Они хотят продолжать создавать две экзистенциальные угрозы против Израиля, пока они разговаривают. Этого не произойдет", – подчеркнул он.

Напомним, что западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что у Израиля якобы был план ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Однако против выступил президент США Дональд Трамп, после чего план не был реализован.

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