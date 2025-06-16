Иран готов к прекращению войны с Израилем и переговорам с США – WSJ

Иран через посредников передал сигнал о готовности вернуться к переговорам касательно своей ядерной программы. Это произошло на фоне интенсивных израильских атак, продолжающихся с 13 июня.

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Соответствующую информацию издание The Wall Street Journal получило от неназванных источников. Журналисты назвали статью "Потрепанный Иран подает сигнал о желании снизить эскалацию военных действий с Израилем и начать переговоры".

По данным "официальных лиц Ближнего Востока и Европы", Иран стремится прекратить удары и через арабских посредников намекает на это Израилю и США. Сообщения включают призывы вернуться за стол переговоров, если Америка не вмешается в конфликт, и "сдерживать насилие с обеих сторон".

Также Иран предупредил арабские власти, что якобы может ускорить ядерную программу и расширить масштабы войны, если перспектив возобновления диалога с Соединенными Штатами не будет.

В WSJ подчеркнули: сейчас израильские военные получили преимущество в воздухе, их ВВС могут летать над иранской территорией, в то время как контратаки Тегерана наносят минимальный ущерб. То есть у официального Иерусалима нет стимулов прекращать операцию, прежде чем цели "Восходящего льва" не будут достигнуты.

Удары Израиля ликвидировали ключевых военных лидеров противника, включая большую часть высшего эшелона ВВС Ирана, оставив верховного лидера аятоллу Али Хаменеи все более изолированным. Но воздействие на ядерные объекты, по мнению аналитиков, пока что было скромным. Может потребоваться длительная воздушная война, чтобы получить желаемые Израилем результаты.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявлял, что атаки будут продолжаться, пока ядерная программа и баллистические ракеты Ирана не будут уничтожены. Но также он заверил, что смена режима в Иране не является целью, но может стать результатом, учитывая слабость руководства Исламской Республики.

По данным СМИ, израильские военные подготовили по крайней мере две недели ударов.

"Иранцы знают, что США поддерживают Израиль в его обороне, и они уверены, что США поддерживают Израиль в плане логистики. Но они хотят гарантий, что Соединенные Штаты не присоединятся к атакам", – сказал неназванный арабский чиновник.

Как писал OBOZ.UA:

– 16 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о состоянии иранских ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфагане, которые атаковал Израиль.

– Согласно сообщениям СМИ, у Израиля якобы был план и даже возможность ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Однако против выступил президент США Дональд Трамп – после чего план не был реализован.

– На фоне интенсивной израильской операции "Восходящий лев", Али Хаменеи был эвакуирован в подземный бункер на северо-востоке Тегерана. Укрытие расположено в районе Лавизан и имеет усиленный уровень безопасности, предназначенный для высшего руководства страны в случае чрезвычайных ситуаций.

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