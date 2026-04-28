Гросси заявил, что риск ядерной катастрофы вырос до самого высокого уровня со времен Холодной войны
Риск ядерной катастрофы в мире вырос до самого высокого уровня за последние десятилетия, которого не было со времен Холодной войны. Причиной этого являются войны, рост напряженности и ослабление международных механизмов безопасности.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке.
В мире растет ядерное напряжение
По словам Гросси, мир оказался в "очень особом моменте", когда война снова вернулась в Европу и Ближний Восток, а глобальная система безопасности находится под огромным давлением. Гросси отметил, что сейчас в ядерной сфере формируется нестабильное противостояние – с большим количеством участников, рисков и значительно меньшей предсказуемостью.
"Война вернулась в Европу и Ближний Восток, а многосторонние рамки, обеспечивающие мир и безопасность, находятся под огромным давлением. В сегодняшней ядерной сфере мы сталкиваемся с хрупким противостоянием, с большим количеством игроков, большими рисками и меньшей ясностью", – отметил директор МАГАТЭ.
Сдерживать риски, и ответственно развивать мирный атом
Директор МАГАТЭ подчеркнул, что предотвращение распространения ядерного оружия остается общим интересом всего мира, а Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который действует уже более пяти десятилетий, является ключевым инструментом в этой сфере.
"В основу этого договора заложена система гарантий, которая благодаря надежной, справедливой и беспристрастной системе проверки обеспечивает, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях вместо мирных", – говорится в заявлении Гросси.
В то же время Рафаэль Гросси отметил, что ядерные технологии могут приносить значительную пользу человечеству — в частности в сфере энергетики, медицины, продовольственной безопасности и защиты окружающей среды. Именно поэтому, по его словам, важно не только сдерживать риски, но и ответственно развивать мирное использование атомной энергии.
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что в условиях нынешней нестабильности международное сообщество должно сделать все, чтобы сохранить эффективность глобальных механизмов контроля и не допустить новых ядерных угроз.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!