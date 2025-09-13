'Город полон глубоких трудностей': Трамп объявил о планах развернуть Нацгвардию в Мемфисе

Президент США Дональд Трамп объявил о планах отправить силы Национальной гвардии в Мемфис, штат Теннесси. Он продолжает свою кампанию по привлечению милитаризованных подразделений к контролю ситуации с правопорядком в крупных городах Америки.

Об этом американский лидер заявил в пятницу в интервью Fox News. По его словам, ситуация в городе чрезвычайно сложная, поэтому возможно привлечение не только Нацгвардии, но и регулярных войск.

"Мы идем в Мемфис", – заявил Трамп, назвав город "полным глубоких трудностей" в контексте правопорядка и ситуации с мигрантами. Также он отметил, что кроме Нацгвардии не исключает возможности привлечь и военных, если понадобится.

Мемфис имеет самый высокий уровень насильственной преступности во всех Соединенных Штатах среди городов с населением более 250 000 человек, что составляет 2501 случай на 100 000 человек, сообщает WSMV со ссылкой на данные ФБР. Окленд, Калифорния, Детройт, Мичиган, и Балтимор, Мэриленд идут сразу за ним соответственно.

В пятницу утром президент заявил в эфире Fox & Friends, что он бы "предпочел" отправку войск в Чикаго, где лидеры демократов выступают против увеличения количества войск, но сейчас проводится масштабная операция по иммиграционному контролю.

"Мы наведем порядок с Национальной гвардией и всеми другими, кто нам понадобится", – добавил он позже. После этого президент назвал Мемфис "замечательным музыкальным городом" и "домом Элвиса".

Мэр округа ответил на заявление Трампа

Мэр округа Шелби Ли Харрис осудил введение войск в город в своем заявлении для Fox News Digital в пятницу.

"Заявление президента о том, что войска оккупируют общины Теннесси, является разочаровывающим, антидемократическим и нарушает американские нормы и, возможно, законы США", – заявил Харрис.

По его словам, в краткосрочной перспективе "вторжение президента", вероятно, вызовет путаницу и страх во многих общинах штата Теннесси, особенно в наиболее уязвимых. "В долгосрочной перспективе оккупация общин Теннесси федеральными силами повредит репутации нашего штата на поколения", – добавил он.

Харрис добавил, что это "окажет негативное влияние" на жителей Теннесси, которые хотят "пользоваться критически важными свободами, такими как свобода протеста и свобода передвижения". Он добавил, что они сделают "все возможное", чтобы "предотвратить это вторжение в Теннесси".

Мэр Мемфиса поддержал развертывание войск

Развертывание сил в Мемфисе станет первым примером применения Нацгвардии в штате, где Трамп одержал победу на выборах. Президент заявил, что мэр Мемфиса Пол Янг (демократ) и губернатор Теннесси Билл Ли (республиканец) якобы поддержали его решение.

Пол Янг заявил местному изданию WREG, что он знает о возможности развертывания войск, добавив, что "работает над обеспечением любых усилий по укреплению нашего общества", и попросил больше "финансовых ресурсов" для правоохранительных органов, заявив, что в городе достигается прогресс в борьбе с преступностью.

"Мы согласны с губернатором Ли, что эффективная поддержка Мемфиса осуществляется через целенаправленные инициативы, которые дают результаты, как мы видели с ФБР, государственными патрульными и другими партнерствами правоохранительных органов", – заявил Янг.

Трамп сказал во время пятничного интервью, что "мэр доволен". В столице мэр-демократ Мюриэл Боузер сначала резко критиковала федеральный захват власти, но затем похвалила снижение уровня преступности.

Продолжение кампании по развертыванию сил

Этот шаг является частью более широкой кампании Трампа по усилению контроля в американских городах, где на должностях мэров находятся демократы. Ранее подобные меры были осуществлены в Лос-Анджелесе и Вашингтоне. По словам Трампа, федеральное вмешательство необходимо для борьбы с насильственными преступлениями и активизации депортаций нелегальных мигрантов.

В течение последних недель Трамп неоднократно подчеркивал намерения распространить подобную практику на другие крупные города США. В конце августа он пригрозил отправить войска Национальной гвардии в город Балтимор после того, как губернатор Мэриленда Уэс Мур призвал его присоединиться к "прогулке безопасности" по городу.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп 5 сентября подписал указ, которым переименовал Министерство обороны в Министерство войны. Он объяснил решение тем, что название "обороны" звучит слишком мягко. Новый документ позволяет официально употреблять название Department of War в служебной корреспонденции, церемониальных мероприятиях и других неформальных документах.

