Трамп пригрозил ввести Нацгвардию в Балтимор: в чем причина

Президент США Дональд Трамп пригрозил отправить войска Национальной гвардии в город Балтимор. Его слова стали ответом на призывы губернатора Мэриленда Уэса Мура присоединиться к "прогулке безопасности" по городу.

Трамп подчеркнул, что готов действовать так же как в Вашингтоне, округ Колумбия, где уже размещено около двух тысяч военнослужащих. Он добавил, что способен "быстро покончить с преступностью" в городе. Об этом пишет BBC.

"Если Вэсу Муру понадобится помощь, как это сделал Гэвин Ньюскам в Лос-Анджелесе, я пришлю "войска", что уже делается в соседнем Вашингтоне, округ Колумбия, и быстро покончу с преступностью", – написал Трамп в социальных сетях.

Угроза вызвала волну критики со стороны демократов. Оппоненты Трампа считают такие действия злоупотреблением властью, хотя у Трампа называют это "борьбой с преступностью", и опасным прецедентом для внутренней политики США.

Губернатор Уэс Мур назвал слова президента о борьбе с преступностью "глухими и невежественными". Он подчеркнул, что Трамп не понимает реалий Балтимора, поскольку никогда не был в местных общинах.

"Это потому, что они не ходили по нашим улицам", – сказал Мур. "Они не были в наших общинах, и они более чем рады продолжать повторять эти слова о нас".

Комментарии Трампа могли быть прямым ответом на письмо-приглашение Мура к Трампу, которое президент назвал "мерзким" и "провокационным".

"Как президент, я бы гораздо предпочел, чтобы он убрал с вниманием эту криминальную катастрофу, прежде чем я пойду туда на "прогулку", — написал Трамп в соцсетях.

Ситуация в Вашингтоне

Также в Белом доме сообщили, что с начала операции в Вашингтоне, округ Колумбия, были произведены сотни арестов. Выступая в Овальном кабинете в пятницу Трамп заявил, что миссия принесла "полную безопасность" в Вашингтон, поскольку ранее "округ Колумбия был адом".

"Вашингтон, округ Колумбия, ВНОВЬ БЕЗОПАСЕН! Толпы возвращаются, дух приподнят, а наша Национальная гвардия и полиция округа Колумбия выполняют фантастическую работу. Они вышли на улицы в полном составе и НЕ ИГРАЮТ В ИГРЫ!!! Как бы плохо это ни звучало, на этой неделе впервые за всю память не было ни одного убийства", – написал Трамп в Truth Social.

Накануне в столице США военные Нацгвардии уже начали патрулировать улицы с оружием. Ранее их оружие было доступно при необходимости, но хранилось на арсенале. Однако в заявлении Объединенной оперативной группы говорится, что его следует использовать только в крайнем случае.

По данным Столичной полиции (MPDC), уровень насильственных преступлений в Вашингтоне упал до самого низкого показателя за последние три десятилетия. В 2025 году количество насильственных преступлений снизилось еще на 26% по сравнению с прошлым годом, а уровень ограблений – на 28%.

Ожидается, что в ближайшие недели в 19 штатах будет мобилизовано до 1700 военнослужащих, отмечают американские СМИ. Кроме Балтимора, сам Трамп упомянул о возможности отправки Нацгвардии в Нью-Йорк и Чикаго.

Такие заявления вызвали возмущение губернатора Иллинойса Дж. Б. Прицкера и других демократических лидеров.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис также высказался, утверждая, что Трамп не имеет законных полномочий направлять войска в такие города, как Балтимор и Чикаго. Он сказал, что президент использует снижение уровня преступности, например, "наименьшее количество убийств в Балтиморе за более чем 50 лет", чтобы создать кризис.

Опрос, проведенный Washington Post и Schar School, опубликованный ранее на этой неделе, показал, что развертывание войск является крайне непопулярным среди жителей города, почти 80% заявили, что они против как развертывания федеральных офицеров и Национальной гвардии, так и захвата Департамента столичной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, антирейтинг президента США Дональда Трампа на данный момент превышает его рейтинг. 56% опрошенных американцев не одобряют его работу против 40% довольных действиями главы государства. Еще 4% респондентов не определились с ответом.

