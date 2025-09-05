'Мы выиграли Первую и Вторую мировые войны': Трамп официально ввел Министерство войны

Президент США Дональд Трамп сегодня 5 сентября подписал указ, которым переименовал Министерство обороны в Министерство войны. Он объяснил решение тем, что название "обороны" звучит слишком мягко. Новый документ позволяет официально употреблять название"Department of War" в служебной корреспонденции, церемониальных мероприятиях и других неформальных документах.

По словам пресс-секретаря Белого дома, министр обороны теперь может использовать и титул"Secretary of War". Сам Трамп подчеркнул, что решение принималось после длительных размышлений. На объявлении его сопровождал глава Пентагона Пит Хегсет, который заявил, что изменение названия направлено на "восстановление воинского духа". Формальное же изменение названия потребует одобрения Конгресса.

Возвращение к старой традиции

Трамп подчеркнул, что считает термин "оборона" слишком слабым."Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну, мы выиграли все до того и между ними. А потом мы решили проснуться и изменили название на Министерство обороны. Поэтому мы возвращаемся к Министерству войны", – сказал он в пятницу.

Стоит отметить, что Министерство войны существовало в США с 1789 года. Оно отвечало за армию, военно-морской флот и морскую пехоту, пока ВМС не выделили в собственное ведомство. В 1947 году президент Гарри Трумэн объединил все вооруженные силы под единым руководством, создав Министерство обороны.

Историки объясняют, что после Второй мировой войны военные дела значительно расширились – от подготовки к войне до сотрудничества с союзниками, экономической политики и работы разведки. Именно поэтому, как отмечают эксперты, название "оборона" больше соответствовало масштабам и задачам нового ведомства.

Что известно сейчас

Указ Трампа не отменяет предыдущих законов, однако позволяет употреблять название "Министерство войны" в определенных контекстах. В то же время окончательное решение остается за Конгрессом, который должен принять соответствующие изменения на законодательном уровне.

