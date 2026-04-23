Глава ВМС США внезапно ушел в отставку: в WSJ назвали причину

Глава военно-морских сил США Джон Фелан внезапно ушел в отставку. Причина его увольнения не указывается, однако события происходят на фоне напряженных после нескольких месяцев напряженных отношений с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Об отставке главы ВМС США сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети Х. И отметил, что исполняющим обязанности главы ВМС станет заместитель министра Хунг Цао. О причинах отставки Фелана написало издание WSJ.

Что известно

В своей заметке Парнелл сказал, что Хэгсет и заместитель министра обороны Стив Файнберг "благодарны министру Фелану за его службу министерству и ВМС США".

Как пишет издание, ссылаясь на официальных лиц США, Джона Фелана уволили с должности министра ВМС после месяцев длительной напряженности в отношениях с министром обороны Питом Хегсетом. И также эти события происходят на фоне того, что американские военные вводят масштабную морскую блокаду иранских портов на Ближнем Востоке. В регионе уже находится более 15 военных кораблей для поддержки операций против Ирана.

Источники издания добавляют, что увольнение Фелана произошло после непростого пребывания на должностях Хегсета и заместителя министра обороны Стива Файнберга, в частности из-за напряженности вокруг близких отношений Фелана с Трампом.

"Фелан регулярно общается с Трампом в своем клубе Mar-a-Lago, который расположен неподалеку от его собственного дома во Флориде, и в прошлом году рассказал законодателям, что обменивается текстовыми сообщениями с президентом о судостроении посреди ночи", – написало издание.

Также издание пишет, ссылаясь на источники, о том, что высшее руководство Пентагона было особенно раздражено прошлой осенью, когда Фелан, минуя Хегсета, напрямую представил Трампу идею современного линкора.

Что известно о Джоне Фелане

Фелан основал частную инвестиционную фирму Rugger Management в Палм-Бич еще до того, как занял пост министра ВМС. Он и его жена Эми являются известными коллекционерами произведений искусства, которые собрали миллионы долларов для предвыборной кампании Трампа. Фелан занял должность министра ВМС в марте 2025 года. В декабре Фелан стоял вместе с Трампом и Хегсетом в Мар-а-Лаго, чтобы объявить, что ВМС построят новый класс линкоров, которые названы в честь президента.

Накануне увольнения Фелан выступил на большой отраслевой конференции, где хвалил свои достижения, в частности то, что ВМС досрочно достигли своих целей по набору персонала и ускорили внедрение искусственного интеллекта.

"Мы реформируем то, как этот департамент ведет бизнес... но мы все еще находимся на ранних стадиях организационной и культурной реформы для модернизации нашего автопарка", – сказал Фелан.

