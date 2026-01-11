The Telegraph: Британия может отправить войска в Гренландию, чтобы успокоить Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность направления британских военных в Гренландию, чтобы снять напряжение в отношениях с США и ответить на предостережения Дональда Трампа по безопасности. Европейские союзники уже ведут консультации по потенциальной миссии НАТО в Арктике.

Видео дня

Речь идет о сдерживании России и Китая и усилении контроля над стратегическим регионом. Об этом сообщает The Telegraph.

На Даунинг-стрит в течение последних дней проведен ряд консультаций с представителями Германии и Франции относительно возможного развертывания военных сил в Гренландии. Инициатива находится на ранней стадии, однако военное руководство уже прорабатывает варианты потенциальной миссии НАТО на острове.

Обсуждаемые планы могут предусматривать отправку британских военных, кораблей Королевского флота и авиации для охраны арктического региона. Европейские страны надеются, что усиление их присутствия позволит убедить Дональда Трампа отказаться от идеи аннексии Гренландии, которую он обосновывает угрозами со стороны Москвы и Пекина.

Сам Трамп ранее заявлял, что США "не могут допустить", чтобы Россия или Китай получили влияние в Гренландии, и не исключал применения силы. Также он предлагал фактически выкупить территорию, пообещав жителям острова финансовую компенсацию за лояльность к США.

Гренландия формально является частью Дании, которая входит в НАТО. По словам британских правительственных источников, Кир Стармер воспринимает рост российской и китайской активности в Арктике как серьезный вызов и соглашается с необходимостью реагировать. В Лондоне отмечают, что консультации в рамках НАТО продолжаются, а любые решения будут приниматься совместно с союзниками.

Параллельно Вооруженные силы Великобритании уже готовятся к усиленной роли в Арктике. В частности, британские коммандос и корабли Королевского флота участвовали в масштабных учениях НАТО в Норвегии, а в 2026 году в Скандинавию планируют направить около 1500 морских пехотинцев для тренировок в холодных условиях.

В то же время, по данным издания, в ЕС обсуждают и более жесткие сценарии давления на США, даже санкции против американских компаний в случае, если Трамп отвергнет предложения по коллективной безопасности Гренландии в рамках НАТО.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп поручил командованию спецподразделенийподготовить план возможного вторжения в Гренландию. В то же время высокопоставленные американские военные сопротивляются этой идее, считая ее незаконной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!