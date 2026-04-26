Германия опередила США в производстве вооружений: что происходит

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о стремительном росте производства и расширении мощностей в Европе. По словам руководства, компания уже обогнала США по производственным возможностям в своей сфере.

Об этом стало известно в 2026 году на фоне общего усиления оборонной промышленности ЕС. Глава Rheinmetall сделал это заявление во время публичного выступления, которое обнародовали на видеоплатформах.

Он подчеркнул, что компания демонстрирует "взрывной рост" и планирует существенно расширить производство в ближайшие годы. В частности, речь идет о резком увеличении выпуска артиллерийских боеприпасов.

Быстрый рост Европы

В Rheinmetall сообщили, что к 2030 году планируют увеличить штат до 70 тысяч работников. В то же время производство артиллерийских снарядов должно вырасти с 70 тысяч до более одного миллиона в год. Это значительное наращивание, которое, похоже, отражает новые реалии безопасности в Европе.

И вот здесь момент, который привлекает внимание. Европейские страны все активнее развивают собственный военно-промышленный комплекс. И не хотят так сильно зависеть от американских поставок, как раньше. Хотя еще несколько лет назад ситуация выглядела иначе.

Изменение баланса сил

Рост производства в Европе происходит на фоне более широкого тренда – постепенного переформатирования оборонного сотрудничества между союзниками. Rheinmetall фактически увеличивает выпуск боеприпасов более чем в десять раз, и это один из самых заметных показателей изменений.

Компания уже расширяет производственные площадки и инвестирует в новые мощности. Основной акцент – на артиллерии, которая остается ключевым элементом современных боевых действий. И хотя США сохраняют значительное влияние в сфере обороны, темпы роста европейских производителей выглядят быстрее.

Ранее OBOZ.UA сообщал, президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

