Когда политический класс годами избегает откровенного разговора о причинах народного недовольства, институциональный кризис становится необратимым. Прошло всего несколько дней после того, как политический ландшафт Германии в очередной раз содрогнулся от избирательного землетрясения, а в кабинетах Берлина уже царит не просто растерянность, а неприкрытый страх.

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За плотно закрытыми дверями Дома Аденауэра канцлер Фридрих Мерц произнес слова, ставшие фактическим приговором его собственному кабинету: "Существование правительства в ближайшие недели находится под угрозой". Триумф правых радикалов в Саксонии-Анхальт буквально парализовал правящие партии. В рядах Христианско-демократического союза (ХДС) началась настоящая паника, дошедшая до того, что премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст впервые публично предложил создать рабочую группу для полного запрета "Альтернативы для Германии" (AfD). Это отчаянная попытка устранить электорального конкурента руками судей Конституционного суда, когда политические идеи оказались исчерпаны.

Сами же триумфаторы уже открыто делят власть: лидер местных ультраправых Ульрих Зигмунд безапелляционно требует единоличного правления или новых выборов, с презрением отвергая любые компромиссы с федеральным центром.

Улицы немецких городов ответили на этот институциональный шок массовыми маршами. Седьмого сентября у Бранденбургских ворот в Берлине, во Франкфурте-на-Майне, Ростоке, Шверине и Эссене десятки тысяч неравнодушных граждан вышли под лозунгами "Фашизм не альтернатива!" и "Никогда больше!". Но этот искренний порыв общества, напуганного успехом политической силы, которую уже в пяти федеральных землях официально признали правоэкстремистской, лишь подчеркивает трагизм момента. Протестующие отчаянно борются с последствиями, в то время как системные европейские политики сами, своими руками, методично проложили путь для этих самых радикалов, превратив послевоенную консенсусную модель в политический труп.

В ОСНОВЕ ЭТОГО КРАХА ЛЕЖИТ САМАЯ БОЛЬШАЯ И САМАЯ ВЫСОКОМЕРНАЯ ИЛЛЮЗИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ЭЛИТ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ – СЛЕПАЯ ВЕРА В МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ.

Идея, зародившаяся в комфортных академических кабинетах, предполагала, что представителей других цивилизаций, с иным отношением к религии, государству и насилию, можно просто переселить на европейскую землю и "поднять" до уровня либеральной демократии. Реальность же нанесла жестокий ответный удар. Вместо ожидаемой интеграции и обогащения культуры Европа получила массовый импорт чужих конфликтов, эрозию собственной идентичности и разрушение базовых основ европейского сосуществования. Игнорирование этого цивилизационного разлома ради иллюзорного "морального превосходства" неизбежно привело к масштабной электоральной катастрофе.

АНАТОМИЯ ЭТОГО ПАДЕНИЯ НАПОМИНАЕТ ЭФФЕКТ ДОМИНО. Все началось с восточного прорыва осенью 2024 года. Триумф AfD в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге показал, что бывшая ГДР стала идеальным полигоном для обкатки нового праворадикального порядка. Крах "светофорной коалиции" Олафа Шольца в начале 2025 года и выход AfD на второе место на общенациональном уровне разрушили миф о том, что радикализм – это сугубо региональная болезнь. Апофеозом стал сентябрь 2026 года в Саксонии-Анхальт и почти 44% голосов за ультраправых. Массовый переход молодежи на сторону AfD прозвучал как окончательный приговор традиционным партиям, полностью утратившим связь с реальностью.

Пытаясь спасти ситуацию, старые элиты начали тушить пожар бензином, возводя пресловутый "санитарный кордон". Изоляция партии, которую поддерживает едва ли не половина населения в отдельных землях, превратила сам демократический процесс в картельный сговор. Ради удержания власти христианские демократы и социал-демократы пошли на все, формируя противоестественные "коалиции из ежевики" с левопопулистами из "Альянса Сары Вагенкнехт". Симптоматично, что этот союз уже дал трещину: в Тюрингии левые депутаты легко предали программные принципы Вагенкнехт просто ради сохранения министерских портфелей. Наблюдая за этим фарсом, рядовой избиратель лишь убеждается в правоте главного тезиса AfD: системным элитам глубоко безразличен народ, их интересуют исключительно кресла.

ЭТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИМПОТЕНЦИЯ НАЛОЖИЛАСЬ НА ГЛУБОКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТУПИК. С одной стороны – Германия мчится в демографическую пропасть: почти два миллиона незаполненных вакансий и перспектива выхода на пенсию пяти миллионов человек в ближайшее десятилетие. С другой – элиты завезли миллионы людей, значительная часть которых так и не интегрировалась, спровоцировав социальный взрыв. На волне этого взрыва радикалы предлагают массовую депортацию. Однако ведущие экономисты бьют тревогу: приход к власти правых вызовет катастрофический "отток мозгов" среди самих немцев, коллапс системы здравоохранения и массовые банкротства. Ошибки миграционной политики привели к власти тех, кто готов добить немецкую экономику изоляционизмом.

НО РАДИКАЛАМ ДАЖЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЧТОБЫ РАЗРУШИТЬ СИСТЕМУ ИЗНУТРИ. Наличие более трети мандатов дает AfD статус блокирующего меньшинства. Это ползучая "орбанизация" правосудия, институциональный шантаж, который позволяет им диктовать свои условия, оставаясь в оппозиции (как это уже произошло с параличом Конституционного суда в Тюрингии).

И САМЫЙ МРАЧНЫЙ АСПЕКТ – ВНЕШНЯЯ УГРОЗА. Ошибочно рассматривать немецких правых как самостоятельного игрока. Это инструмент гибридной войны. Скандалы вокруг "Voice of Europe" и подозрения в подкупе депутатов обнажают неприглядную правду: за спиной немецких ультраправых отчетливо маячит тень Кремля. Поразительно, но избирателям AfD абсолютно безразлично, что их лидеров спонсирует Москва. Их слепая ненависть к собственному истеблишменту оказалась сильнее инстинкта национального самосохранения. А когда Илон Маск открыто агитирует за ультраправых, становится понятно: выборы в Германии – это линия фронта, где локомотив Европы пытаются свести с рельсов при радостной поддержке путина.

Германия подошла к краю пропасти. Институциональные ограничения федерализма пока сдерживают радикалов от полномасштабного захвата государства, но это лишь вопрос времени.

ФИНАЛЬНЫЙ РАЗВЕТЧИК ДЛЯ БЕРЛИНА ПРЕДЕЛЬНО ЯСЕН. Сможет ли немецкий истеблишмент переступить через свои догмы и пойти по жесткому "пути датчан"? Сегодня я уже писал о том, как датчане ведут борьбу за сохранение своей нации. Они смогли выбить почву из-под ног правых радикалов только тогда, когда сами перехватили повестку дня, жестко реформировали миграционную политику и взяли границы под реальный контроль.

Если же Европа, ослепленная собственным бюрократическим догматизмом, продолжит прятаться за дырявой "санитарной границей", исход будет предрешен: власть над крупнейшей экономикой ЕС абсолютно законным, демократическим путем перейдет в руки пророссийских радикалов, которые с удовольствием принесут континент в дар Империи.