Гендиректор The Washington Post уходит в отставку: в чем причина

Гендиректор и издатель The Washington Post Уильям Льюис подал в отставку после двух лет работы на фоне финансового кризиса и масштабных увольнений в редакции. Его решение прозвучало через несколько дней после того, как газета сократила более трети ньюзрума.

Об отставке Льюиса сообщило NPR со ссылкой на заявление компании, информацию подтвердил владелец издания Джефф Безос.

Уильям Льюис объявил о своем решении вечером 7 февраля, назвав свой период на посту "двумя годами трансформации". При этом его руководство сопровождалось глубокими конфликтами в редакции, падением доверия со стороны журналистов и резким сокращением штата.

Исполняющим обязанности гендиректора назначен финансовый директор газеты Джеффа Д'Онофрио. Массовые увольнения произошли 5 февраля и затронули более трети ньюзрума. Финансовые потери издания в отдельные годы достигали $100 млн, а обещанные Льюисом инновации не смогли стабилизировать бизнес-модель.

При этом сам руководитель не принимал публичного участия в объявлении сокращений и не обращался к читателям с объяснениями. Дополнительное возмущение в коллективе вызвало то, что в день протестов журналистов у штаб-квартиры газеты Льюиса заметили на светском мероприятии NFL Honors в Калифорнии.

После этого сотрудники редакции напрямую обращались к владельцу издания Джеффу Безосу с просьбой вмешаться, однако ответа не получили. В рамках сокращений The Washington Post ликвидировал спортивный отдел, резко уменьшил международное и локальное присутствие, а также закрыл часть зарубежных бюро, в том числе команду по Ближнему Востоку.

Количество работников редакции должно сократиться примерно до 500 человек, а фокус издания – сместиться на внутреннюю политику США, национальную безопасность и темы, демонстрирующие наибольший интерес аудитории.

