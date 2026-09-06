Французские политики раскритиковали ультраправых за призыв "перекрыть кран" помощи Украине

Ультраправая политическая партия Франции "Национальное объединение" подверглась критике на фоне резких заявлений о намерении прекратить помощь Украине в случае прихода к власти. Лидер этой политической силы Жордан Барделла позже заявил, что они якобы будут продолжать поддерживать Украину, но их целью "не должно быть бесконечное финансирование войны". Таким образом он подтвердил курс партии, хотя и попытался сгладить острые углы.

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По словам французских политиков, "Национальное объединение" сейчас показывает свое истинное лицо и отношение к войне, развязанной РФ. Об этом пишет Le Monde.

"Для них возможная победа Путина в Украине не является проблемой, это даже то, к чему они стремятся; это их естественный союзник в этом конфликте", – сказала лидер французской партии "Экологисты" Марин Тонделье, комментируя заявления ультраправых.

Лидер левоцентристской партии "Общественное пространство" Рафаэль Глюксман считает, что "Национальное объединение" не должно прийти к власти в 2027 году, поскольку это будет означать победу Владимира Путина и поражение европейских демократий.

"Мы, европейцы, являемся мишенью для российского режима. Любая слабость, любая покорность – это лишь приглашение к агрессии", – заявил он, назвав "Национальное объединение" "партией покорности России Путина, покорности США Трампа и партией иностранных интересов".

Кандидат в президенты и мэр Гавра Эдуар Филипп (партия "Горизонты") упрекнул "Национальное объединение" за поддержку режима Путина.

"Перекрыть краны для Украины – это служить России. "Национальное объединение" изменило свою позицию практически по всем вопросам, кроме поддержки режима Путина вопреки французским и европейским интересам", – написал он в X.

Политик добавил, что ослабление Украины, к которому стремится Марин Ле Пен, – это угроза безопасности Европы и Франции, и он сделает все, чтобы этому предотвратить.

Позиция ультраправых

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен подтвердила намерение пересмотреть поддержку Украины в случае победы на выборах. Политик заявила, что с самого начала полномасштабной войны выступает за дипломатическое урегулирование и созыв международной мирной конференции.

В то же время она раскритиковала французские власти за политику в отношении России и обвинила оппонентов в продолжении кровопролития.

Политик также заявила о попытках дискредитировать ее партию "Национальное объединение" и отметила, что такая риторика лишь ухудшает общественную дискуссию.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне два ключевых кандидата в президенты Франции Эдуар Филипп и Марин Ле Пен устроили публичную перепалку из-за помощи Украине. Бывший премьер Франции Филипп обвинил оппонентку в создании угрозы безопасности Европы и Франции из-за ее намерений прекратить помощь нашему государству, а она в ответ напомнила ему о торжественных приемах российского диктатора Владимира Путина несколько лет назад и обвинила его в клевете.

Этот спор спровоцировало интервью одному из французских телеканалов, которое дал однопартиец Ле Пен, вице-президент "Национального объединения" Луи Алио. В ходе беседы он подтвердил намерение ультраправых прекратить финансовую и военную поддержку Киева в случае прихода этой политической силы к власти.

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