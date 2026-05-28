У побережья Турции подверглись атаке сразу три танкера теневого флота РФ – медиа

Рядом с побережьем Турции, примерно в 2-3 км от района Килиос вблизи Стамбула, были атакованы по меньшей мере три танкера, которые идентифицируют как часть так называемого "теневого флота". Морские беспилотники поразили суда, но часть из них не взорвалась, что уменьшило масштаб разрушений.

Видео дня

В то же время взрывные события ощущались в прибрежных районах мегаполиса. Об этом сообщает Clash Report в соцсети Х.

На обнародованных кадрах зафиксирован большой танкер возле которого в воде находится морской дрон, предположительно типа Magura V5/V7. Один из дронов находится непосредственно у корпуса судна, где фиксируется момент контакта без детонации, тогда как другой дрейфует неподалеку в открытом море.

Событие произошло на фоне сообщений об одновременном ударе по трем танкерам – Velora, James II и Altura, которые связывают с перевозкой нефти в интересах российского "теневого флота".

Два дрона попали в танкер Velora, но не сдетонировали, а еще один удар пришелся на другое судно поблизости. Отдельно отмечается, что операции по перекачке груза между судами (STS) происходили непосредственно перед атакой, что могло повысить риски инцидента.

Известно, что экипажи были эвакуированы, а в районе работали экстренные службы.

Напоминаем, что Украина раскрыла данные 12 танкеров и более 200 капитанов судов, причастных к экспорту нефти и перевозке грузов военного назначения России. Разведка призывает запретить этим судам заходить в порты и отказать им в обслуживании, а капитанам закрыть въезд в цивилизованные страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Турция, которая является третьим по величине покупателем российской нефти марки Urals, начала отказываться от энергоресурсов из страны-агрессора. В результате в мае импорт этого сырья в мае может упасть до самого низкого показатель за почти полтора года – 161 тыс. баррелей в сутки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!