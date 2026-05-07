Разведка раскрыла данные танкеров "теневого флота" РФ: Украина обновила свой черный список

Украина раскрыла данные 12 танкеров и более 200 капитанов судов, причастных к экспорту нефти и перевозке грузов военного назначения России. Разведка призывает запретить этим судам заходить в порты и отказать им в обслуживании, а капитанам закрыть въезд в цивилизованные страны.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Информация была опубликована на портале War&Sanctions в разделе "Морские суда".

Кто попал в список

Среди танкеров – десять судов теневого флота под удобными и фальшивыми флагами с непрозрачной структурой собственности, а также два танкера греческих судоходных компаний. Все они обслуживают интересы крупных российских нефтегазовых компаний – "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Новатэк", "Лукойл" и других. В ГУР подчеркивают: именно этот экспорт является главным источником наполнения российского военного бюджета.

Танкеры для перевозки сырой нефти

ZHUO YUAN (Панама);

(Панама); TRACOS (Панама);

(Панама); PAROS (Панама);

(Панама); ROCK (Барбадос);

(Барбадос); COSMO SAIL (Барбадос);

(Барбадос); MINERVA SYMPHONY (Либерия);

(Либерия); ARINA (Гонконг);

(Гонконг); VALENTE (неизвестно);

(неизвестно); VERNON (неизвестно).

Танкер для перевозки нефтепродуктов

STARLIGHT (неизвестно);

(неизвестно); CHRYSTAL SKY (Маршалловы Острова);

(Маршалловы Острова); OSCAR (Либерия).

Почему капитаны – не просто исполнители

Разведка акцентирует внимание именно на капитанах – и не случайно. Именно они прибегают к манипуляциям системой AIS, отключают транспондеры, вносят недостоверные данные в журналы маршрутов и осуществляют опасные перегрузки между судами.

"Капитаны, как главные на морском судне, знают не только владельцев теневых танкеров, но и владеют информацией о грузах и их стоимости, о техническом состоянии, имеющихся проблемах судна, тем самым оценивают риски, которые оно представляет окружающей среде", – отмечают в ГУР.

При этом большинство танкеров и капитанов из списка уже находятся под украинскими санкциями. ГУР призывает партнеров синхронизировать ограничения – запретить этим судам заходить в порты, отказать им в обслуживании, а капитанам закрыть въезд в цивилизованные страны.

"Теневые компании-операторы, которые стоят за темным флотом, обычно исчезают, как только судно сталкивается с правоохранительными действиями, оставляя капитанов и моряков самостоятельно нести правовые и гуманитарные последствия", – предупредили в разведке экипажи танкеров.

