Новые пенсии, изменение правил бронирования и выплаты: к чему готовиться украинцам в июне

В Украине в июне начнут постепенно менять правила бронирования. Пенсии пересчитают только тем, кто достиг определенного возраста, а значительного перерасчета заплат ожидать не стоит.

О том, к чему стоит готовиться украинцам в июне, читайте в материале OBOZ.UA.

Что будет с пенсиями с 1 июня

Массового перерасчета пенсий в Украине с 1 июня не будет. В этом году единственная индексация пенсий уже позади (ее провели с 1 марта). Вместе с тем происходит постепенное повышение выплат для тех, кто достиг определенного возраста.

Доплаты работающим пенсионерам (перерасчет "задним числом")

Пенсионеры, которые продолжают работать и по состоянию на апрель приобрели не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа, наконец-то получат свой перерасчет в июне. Важно: в июне придет не только обновленная пенсия, но и доплата за два предыдущих месяца (апрель и май).

Причина задержки исключительно бюрократическая и связана с отчетностью работодателей. Квартальные отчеты об уплате ЕСВ (единого социального взноса) за январь-март подаются в течение 40 дней после завершения квартала. Поэтому ПФУ видит эти данные только в середине мая. Именно поэтому перерасчет физически происходит в июне, но средства начисляются "задним числом" с 1 апреля.

Возрастные надбавки

Вторая категория, которую ждет повышение, – это пенсионеры, достигшие определенного возраста. Размеры ежемесячных компенсационных выплат сейчас являются следующими:

от 70 до 74 лет – 300 грн

от 75 до 79 лет – 456 грн

от 80 лет и старше – 570 грн

Эти надбавки начисляются автоматически, никаких заявлений в Пенсионный фонд подавать не нужно. Возрастную надбавку получат только те граждане, чья общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 грн. Если ваша пенсия выше, доплата не назначается.

Деньги начинают начислять не с начала календарного месяца, а именно со дня рождения. Если день рождения 1-го числа, пенсионер получит полную сумму надбавки за этот месяц. Если день рождения 20-го числа, то за первый месяц выплатят лишь часть суммы – пропорционально за 10 дней, оставшихся до конца месяца.

Что будет с тарифами в Украине

Тарифы на электроэнергию и газ в Украине с 1 июня не изменятся. Цена на электроэнергию зафиксирована на уровне 4,32 грн за кВт*час, а стоимость природного газа составит 7,96 грн за кубометр.

Цена на голубое топливо не подлежит пересмотру из-за действия специального моратория, который будет оставаться в силе в течение всего военного положения и еще полгода после его отмены.

Пока что нет планов и по повышению стоимости света. Несмотря на периодические слухи в медиапространстве о возможном подорожании электричества, пока такие сценарии правительством серьезно не рассматриваются. В то же время власть осознает: в послевоенный период придется постепенно сворачивать механизм ПСО (возложение специальных обязанностей), который сегодня заставляет поставщиков продавать ресурс по фиксированной цене.

Но в правительстве признают, что удерживать нынешние расценки в мирное время не удастся. Западные партнеры уже сейчас настаивают на разработке четкого плана перехода к рыночному ценообразованию после завершения боевых действий.

Пересмотр тарифов на газ в 2026 году станет возможным только при условии завершения войны в первой половине года. В правительстве уже размышляют над будущими изменениями, однако, конкретных цифр пока нет. Стремительного скачка цен будут пытаться избежать, поскольку резкое подорожание приведет лишь к накоплению масштабных долгов за квартплату.

Тарифы в июне:

Электроэнергия: 4,32 грн за кВт*ч.

Газ: 7,96 грн за куб. м.

Последний день подачи заявления для выплат

Дети из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и нетрудоспособные переселенцы могут получить помощь на проживание задним числом, но для этого заявление нужно подать до 1 июня 2026 года. Если обратиться позже, выплаты будут назначать только с месяца подачи документов без компенсации за предыдущие месяцы.

Дети, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц, могут претендовать на помощь на проживание независимо от того, какой доход имеет их семья.

Ранее многие семьи ошибочно считали, что из-за официальных доходов родителей выплаты им не назначат. Впрочем, существует четкий дедлайн. Если заявление подать до 1 июня 2026 года, выплаты начислят сразу с 1 февраля 2026 года. То есть семья сможет получить средства сразу за несколько месяцев.

Если же обратиться позже, деньги будут выплачивать только с месяца подачи заявления, без компенсации за предыдущий период. Отдельно правительство обновило правила для нетрудоспособных переселенцев. Речь идет о людях, которым ранее прекратили выплачивать помощь из-за превышения установленного уровня дохода.

Теперь такие ВПЛ имеют право повторно подать заявление и снова претендовать на государственную поддержку. Причем если обращение подать до 1 июня, помощь назначат сразу с 1 января 2026 года. Фактически люди могут получить значительную сумму сразу за несколько месяцев.

До 10 июня надо оцифровать трудовые

Украинцы, которые не успеют оцифровать трудовую книжку до 10 июня, не получат штрафов и не потеряют стаж автоматически, но могут столкнуться с трудностями при его подтверждении, особенно за периоды до 2004 года. Именно поэтому стоит все же подать сканкопии и проверить данные заранее, чтобы избежать проблем с начислением пенсии в будущем.

Многие пользователи сталкиваются с ситуацией, когда после подачи сканкопий в кабинете Пенсионного фонда Украины (ПФУ) длительное время отображается статус "В работе", "В обработке" или "На контроле ЭТК". Отмечается, что это не является проблемой. Наоборот – это означает, что документы уже приняты и находятся на рассмотрении. Повторно подавать их не нужно.

Задержки связаны с большой нагрузкой на Пенсионный фонд. В некоторых случаях еще обрабатываются заявки, поданные в конце 2025 года. Повторная подача необходима только в двух случаях:

если статус обращения изменен на "Отклонено";

если появился статус "Отменено исполнение".

Это означает, что в документах есть ошибки или недостаточно информации. Причину отказа можно найти в соответствующем сообщении в кабинете. После исправления недостатков документы нужно подать снова.

Изменятся правила бронирования

В июне начнут менять правила бронирования военнообязанных. Министр экономики Алексей Соболев объявил об этом в эфире телемарафона. По его словам, соответствующее постановление правительства сейчас находится на этапе согласования.

Минимальную зарплату для бронирования планируют повысить до 26 тысяч грн. Для прифронтовых регионов оставят нынешний порог – 21 600 грн.

"Поднимаем зарплатный критерий. То есть сейчас он 2,5 минимальные зарплаты, будет 3. То есть это 25 941... У компаний будет время, чтобы подготовиться. То есть начать выплачивать новую зарплату за июнь и в июле уже можно будет этот критерий учитывать. То есть мы планируем так, чтобы за 3 месяца переутвердить критичность всем компаниям, включая этот критерий", – объяснил Алексей Соболев.

Работников, которые уже имеют отсрочку и работают по совместительству, будут зачислять в квоту только один раз – по основному месту работы. Ранее их могли учитывать сразу на нескольких предприятиях.

"Постановление будет опубликовано до конца месяца. То есть где-то в середине июня компаниям нужно будет привести свои балансы забронированных в соответствие с новыми условиями", – отметил министр.

Центральная и местная власть должны заново пересмотреть критерии бронирования. Новые требования должны обязательно согласовать с Министерством обороны и Министерством экономики, чтобы обеспечить стабильную работу действительно важных для военного положения объектов.

В июне министерства обновят подходы к определению критичности, а в июле-августе компании должны будут повторно подтвердить свой статус по новым правилам. Это позволит обновить систему и сохранить бронирование для тех компаний, учреждений и организаций, от работы которых реально зависит экономика, обороноспособность и жизнедеятельность общин.