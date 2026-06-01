Украинцы массово скупают жилье в Польше: какие квартиры выбирают

Украинцы остаются лидерами среди иностранных покупателей жилья в Польше. За последние десять лет количество сделок с недвижимостью, которые заключили иностранцы, выросло почти в пять раз, а после начала полномасштабной войны спрос со стороны граждан Украины ускорился еще стремительнее. Среди наиболее популярных объектов – небольшие квартиры в новостройках. А одно из главных требований к недвижимости – хорошая транспортная развязка.

Об этом свидетельствует отчет польского портала GetHome.pl, основанный на данных Министерства внутренних дел и администрации Польши. Так, аналитики установили:

в 2025 году иностранцы приобрели в Польше более 17,7 тыс. квартир;

это на 2% больше по сравнению с предыдущим годом;

наибольшую долю покупателей сформировали именно украинцы.

Украинцы купили больше жилья, чем граждане 115 стран вместе взятых

В 2025 году граждане Украины купили 9,3 тыс. квартир общей площадью 548 тыс. квадратных метров. Этот показатель превышает объемы покупки граждан других 115 стран вместе взятых.

В польском ведомстве отмечают, что резкий рост спроса на жилье со стороны украинцев начался после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Многие беженцы начали интегрироваться в новой стране и покупать там квартиры и дома.

Наибольшим спросом среди украинцев пользуются квартиры в крупных польских городах – прежде всего в Варшаве, Кракове и Вроцлаве. Именно там сосредоточены работа, университеты и крупнейшие украинские общины.

По данным польских медиа и рынка недвижимости, украинцы чаще всего покупают:

однокомнатные и двухкомнатные квартиры;

жилье в новостройках;

квартиры площадью 35-60 квадратных метров;

недвижимость вблизи метро или транспортных узлов;

жилье для собственного проживания, а не спекулятивных инвестиций

Кто еще активно покупает недвижимость в Польше

Второй по численности группой иностранных покупателей стали белорусы. В прошлом году они приобрели 2,7 тыс. квартир общей площадью 192 тыс. квадратных метров.

Недвижимостью в Польше также активно интересуются граждане Индии, Турции и Чехии. Так, индийцы в 2025 году приобрели жилье общей площадью около 16 тыс. квадратных метров.

Отчет указывает, что квартиры чаще всего покупают высококвалифицированные специалисты, работающие в польской сфере ИТ и бизнес-услуг. Граждане Турции и Чехии купили примерно по 10 тыс. квадратных метров жилья каждая группа. Чехи часто покупают квартиры в туристических регионах для отдыха на выходных или с целью инвестирования.

Впрочем, авторы отчета фиксируют снижение интереса к польскому рынку недвижимости со стороны покупателей из Западной Европы. Среди причин – рост цен на квартиры, падение доходности от аренды и менее доступные ипотечные кредиты. Из-за этих факторов польский рынок постепенно теряет привлекательность для спекулятивных инвесторов.

