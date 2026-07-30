Фракцию ХДС/ХСС в Бундестаге возглавил близкий соратник Мерца

Близкий соратник канцлера Германии Фридриха Мерца Торстен Фрай был избран новым лидером парламентской фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Он набрал 91,9 % голосов.

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Об этом сообщает ZDFheute со ссылкой на данные участников голосования. Отмечается, что ХДС/ХСС не учитывает тех, кто воздержался, только голоса "за" и "против".

Как пишет издание, избранием Фрая новым лидером парламентской группы ХДС стремится преодолеть внутреннюю напряженность.

"Недовольство в альянсе ХДС/ХСС кадровыми перестановками канцлера Фридриха Мерца не нашло отражения в результатах голосования – вопреки некоторым ожиданиям. Более 90% считается хорошим результатом, хотя такие высокие рейтинги одобрения внутри ХДС/ХСС отнюдь не являются чем-то необычным", – говорится в статье.

На новой должности Фрай должен оправдать ожидания депутатов от ХДС и ХСС, которые считают фракцию "уверенным центром власти" наряду с канцелярией канцлера. Они ожидают от него, что, несмотря на всю свою лояльность, он сможет четко выражать свою позицию перед канцлером.

Что происходит в правительстве ФРГ

Поводом для перестановок в правительстве стала отставка председателя фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана. Он ушел в отставку из-за обвинений в использовании услуг суррогатной матери в США для рождения своего сына. Мерц воспользовался назначением нового руководителя фракции, чтобы провести более масштабные изменения в правительстве.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 29 июля официально назначил трех новых чиновников от партии ХДС после кадровых перестановок, инициированных Фридрихом Мерцем на фоне внутрипартийного кризиса. Обновление коснулось руководства ведомства федерального канцлера, министерств здравоохранения и транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, укрепление позиций ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD) постепенно превращается из внутриполитической проблемы ФРГ в один из ключевых факторов европейской безопасности. AfD, которую в Украине считают открыто пророссийской, может утроить количество прямых мандатов в Бундестаге, если бы выборы состоялись сейчас. Предупреждение канцлера Германии Фридриха Мерца о риске того, что страна может "оказаться в пропасти", свидетельствует о серьезности вызова.

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