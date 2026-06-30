Фон дер Ляйен летит в Армению и Азербайджан: что известно о планах визитов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Азербайджан и Армению. Запланировано, что это произойдет уже 1 и 2 июля соответственно.

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Об этом в понедельник, 29 июня, сообщила пресс-служба Еврокомиссии на официальном сайте. Отметим, что политик прилетит в столицы вышеуказанных стран (Баку и Ереван). Фон дер Ляйен будет сопровождать комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Поездки будут сосредоточены на четырех приоритетах:

поддержка мирного процесса после того, как в прошлом году было парафировано историческое мирное соглашение;

улучшение транспортного сообщения в регионе, а также с Европой и Центральной Азией;

углубление экономического партнерства ЕС с Южным Кавказом;

поддержка Армении в условиях экономического давления со стороны России.

Какие мероприятия запланированы

В ЕК заявили, что в среду, 1 июля, фон дер Ляйен прибудет в Баку. Там запланирована ее встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После этого они выступят с заявлениями для медиа на совместной пресс-конференции (начало – ориентировочно в 17:30 по Киеву).

На следующий день, в четверг, глава ЕК отправится в Ереван, где встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Позже (примерно в 10:25) они вместе проведут пресс-конференцию.

Добавим, что это будет вторая поездка фон дер Ляйен в Ереван за два месяца после визита, посвященного Европейскому политическому сообществу, и первого в истории саммита ЕС–Армения, который состоялся в мае.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил Армении "судьбой Украины" из-за сближения с ЕС. Он заявил, что война против Украины якобы началась из-за обстоятельств, похожих на те, которые сейчас наблюдаются в Армении. Намерения официального Еревана присоединиться к ЕС "требуют особого рассмотрения", поэтому Путин считает целесообразным проведение референдума.

– Премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг требование Путина провести референдум касательно вступления в Европейский Союз. Он объяснил, что пока что нет оснований ставить вопрос выбора между ЕС и Евразийским экономическим союзом.

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