В стране ЕС переписали правила выдачи паспортов украинцам: о каких изменениях важно знать

Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру подписал поправки к миграционному законодательству. Принятый им Закон о национальности ужесточит правила натурализации граждан третьих стран, в том числе и украинцев – частности, отныне они должны будут прожить в стране вдвое дольше, чтобы подаваться на гражданство.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Сегуру призвал правительство не допустить, чтобы медлительность государственных органов влияла на отсчет сроков для получения гражданства.

Подписывая закон, глава государства подчеркнул, что такой важный документ "должен опираться на более широкий консенсус" и быть лишенным "идеологических отпечатков момента". В то же время он считает, что более строгие критерии не препятствуют гуманитарной защите и интеграции детей, рожденных от иностранцев в Португалии, и в частности не влияют на доступ к здравоохранению и образованию.

"Президент подчеркивает важность обеспечения того, чтобы дела, находящиеся на рассмотрении, на практике не испытывали негативного влияния от законодательных изменений. Иначе это нарушит доверие к государству как внутри страны, так и за ее пределами", – заявили в Сегуру.

Что предшествовало

Парламент Португалии поддержал Закон о национальности в начале апреля. Разработанные правительством социал-демократа Луиша Монтенегру поправки предусматривают усиление внимания к юридической истории во время проживания в стране. В частности:

перед подачей на гражданство минимальный срок проживания (для граждан из-за пределов Евросоюза) удваивается – с 5 до 10 лет ;

; отсчет будет начинаться с момента получения ВНЖ , а не с момента подачи документов, как раньше;

, а не с момента подачи документов, как раньше; вводится более жесткая проверка кандидатов;

расширяется перечень правонарушений, которые блокируют получение паспорта;

отказ в гражданстве можно получить уже при приговоре от 3 лет (ранее — от 5);

можно получить уже при приговоре от 3 лет (ранее — от 5); отменяется автоматическое предоставление гражданства детям иностранцев , рожденным на территории Португалии – они смогут получить гражданство только после 5 лет пребывания с действительным видом на жительство;

, рожденным на территории Португалии – они смогут получить гражданство только после 5 лет пребывания с действительным видом на жительство; родители-иностранцы не смогут подавать заявление на гражданство на основании того факта, что их ребенок признан гражданином Португалии.

Изменения будут применяться даже к тем иностранцам, кто уже находится в стране. Это может стать болезненным ударом для украинских граждан, поскольку после начала полномасштабной агрессии многие из них выбрали Португалию для переезда, рассчитывая на более быструю натурализацию.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцам также будет труднее получить гражданство Швеции. Парламент этой страны ввел новые, более жесткие правила, которые включают увеличенное требование по сроку проживания, а также тесты на знание языка и шведского общества и культуры.

