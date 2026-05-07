Очередные "хорошие результаты" переговоров от Трампа.

Последний парад путина.

1. Два дня назад я говорил, что ожидаю падения цены на нефть в краткосрочной перспективе, кажется, это началось. Минус 13%, до 102 доллара за баррель фьючерсы на Брент. Для чахлика это начало конца, даже те нефтеналивки, которые сегодня продолжают отгрузки, например, через Козьмино на Дальнем Востоке, потому что далеко от Украины, все равно станут нерентабельными, после того, как Трамп реализует идею супердешевой нефти. Это сложная многоаспектная задача, в которой нет он/он. От падения цен на нефть точно не выиграют все. Но: в проигрыше, однозначно, чахлик, у которого Украина забирает объемы нефтяного экспорта, а Америка планирует забрать навар от этой нефти. В проигрыше Иран, который тоже потерял часть нефтепереработки и добычи. Выигрывает (главное для Трампа) американский избиратель, хотя нужно спешить, чтобы он успел понять это перед выборами. Выиграют крупнейший нефтепереработчики Индия и Китай. Часть российской нефти, которую они потребляют с дисконтом, станет еще более дешевой. Подобная история разрушила ссср. Президент США Рейган, договорившись о подобном с саудитами, долгий период оставил цены на нефть на низком уровне и фактически забрал весь денежный поток советского союза. Рост долгов и уничтожил ссср.

Образ крана, из которого на россию текут деньги, понятен: кран начинает давать все меньше воды, потом еще меньше, ждет минутами, пока наберется капля. Потом кран чихает – и перестает вообще работать. Чахлик настолько привык к тому, что отовсюду на него и его нукеров все время падают падающие денежные потоки. Они до сих пор есть, но уже на всех не хватает. Классический вор на троне, он не понимает, как работают деньги, и уверен, что поток можно восстановить при вмешательстве ФСБ. А я уверен, ситуация другая. Он пропустил момент.

2. Именно поэтому мы видим красоту игры Дональда Трампа. Он говорит о прорыве в переговорах с Ираном. На самом деле, это переговоры дистанционно с посредниками из Пакистана, которые пытаются вновь выдать точку зрения их партнеров из окружения Галибафа. При этом все стороны иранского общества пока молчат. Молчат сознательно. В исламской юриспруденции есть принцип "дарура" – "необходимость": в крайней ситуации некоторые запреты могут временно смягчаться; это означает, что когда дойдет до настоящих переговоров принципы могут вновь измениться. Но далее может быть назван другой принцип – маслаха. Принцип общественной пользы или высшего блага. Его могут совершенно по разному трактовать контролеры из КСИР, которые считают, что каждый выигранный день у Трампа – это победа, и гражданские иранские политики, которые считают, что можно задорого продать отказ от ядерного статуса.

3. Будет ли этот отказ реализован? По состоянию на сегодня Пакистан "убедил" Трампа приостановить операцию по освобождению 2000 судов и 20.000 моряков из Персидского плена. Сегодня произошла очередная остановка иранского пустого танкера американскими моряками. По нему ударили из самолёта F/A-18, уничтожив узлы управления движением. Американцы показывают, кто в доме хозяин, пока есть пауза. Трамп не хочет зайти в долгие переговоры, потому что в Китай должен поехать победителем, а время истекает. Таким образом, он считает, что за неделю новые победные бригады договорятся о том, что остановилось неделю назад на полном нежелании иранцев договариваться. Ну-ну. Но рынки снова рады стараться. Поверили. Но посмотрим.

4. Россияне стянули к Москве все имеющиеся резервы ПВО, показывают свой страх перед украинским оружием и силой духа. Они продолжили пускать дроны, преимущественно на Восток. Но интенсивность снизилась. Они намекают миру – это украинцы не хотят мира. Конечно, украинцы не хотят мира ради прогулок чахлика по Красной площади. Мир на несколько дней должен быть исключительно для того, чтобы двигаться к победе, или к устойчивому миру. Бункерный путин еще хуже чем тот, что в ковид держал дистанцию за длинным столом со своими "шестерками". Он не понимает, что пять уничтоженных или существенно поврежденных НПЗ – это только часть общего коллапса, когда параллельно горят и заводы со взрывчаткой, и заводы с азотной химией, и заводы микроэлектроники для ВПК.

Постепенно круг сужается.

5. Все мы понимаем, что сейчас, когда техника отовсюду под москвой – это оголенные Керчь, Новороссийская военная база, мост. Каждый из этих объектов сам по себе не является окончательным, но все вместе подводят общественное мнение в России к выводу – Киев за три дня не вышел. За три года стал бредом, идеей фикс. Генералам выгодна долгая война – олигархи на закрытости экономики теряют все больше.

Война не нужна солдатам, крестьянам, населению. Но чахлик уже не понимает, как выиграть эту войну и выйти с ней без электоральных и моральных потерь.

Поэтому ждем того, что россияне после парада найдут предметную возможность поблагодарить лидера, устроить бурные проводы на пенсию или в засветы, которыми руководит Аид. Мавзолей, если уйдет добровольно, ряд советских могил на Красной площади (кстати, там есть место между Свердловым и Фрунзе). Новодевичье или Ваганьково. Наконец, Пискаревское в родном Питере. Аминь