Европарламент выключил ИИ-функции на рабочих устройствах депутатов и их помощников: в чем причина

Европейский парламент блокирует инструменты искусственного интеллекта на рабочих устройствах депутатов и их помощников. Европейцы прибегают к таким решениям из-за опасений по поводу киберугроз и нарушения конфиденциальности.

Видео дня

Функции искусственного интеллекта на устройствах ЕС отправляли данные в облако, что побудило ИТ-поддержку парламента отключить их. Об этом сообщает Politico.

ИИ-функции под запретом

Парламент разослал своим членам электронное письмо, в котором сообщалось, что он отключил "встроенные функции искусственного интеллекта" на корпоративных планшетах после того, как его IT-отдел пришел к выводу, что не может гарантировать безопасность данных, хранящихся в этих инструментах.

В электронном письме службы технической поддержки депутатов Европарламента говорится, что некоторые из этих функций используют облачные сервисы для выполнения задач, которые могли бы обрабатываться локально, отправляя данные за пределы устройства. Поскольку эти функции продолжают развиваться и становятся доступными на большем количестве устройств, полный объем данных, передаваемых поставщикам услуг, все еще оценивается. Пока это не будет полностью выяснено, считается более безопасным оставить такие функции отключенными.

Какие функции станут недоступны

Решение об отключении инструментов искусственного интеллекта касается встроенных функций, таких как помощники для написания и составления резюме, расширенные виртуальные помощники и краткие обзоры веб-страниц как на планшетах, так и на телефонах.

Приложения, электронная почта, календарь, документы и другие инструменты повседневной работы не затронуты после запрета функций искусственного интеллекта.

Пресс-служба Европейского парламента сообщила, что "постоянно отслеживает угрозы кибербезопасности и оперативно принимает необходимые меры для их предотвращения". В то же время там отказались комментировать конкретные вопросы безопасности или кибербезопасности в связи с их "деликатным характером".

Как сообщал OBOZ.UA, Украину ждет существенный рост цен на электронику – в некоторых категориях подорожание может достичь 40%. Это связано с растущим во всем мире дефицитом чипов памяти, которые нужны для ИИ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!