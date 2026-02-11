Весь мир охватила "война за чипы": цены на технику в Украине могут резко вырасти

Украину ждет существенный рост цен на электронику – в некоторых категориях подорожание может достичь 40%. Это связано с растущим во всем мире дефицитом чипов памяти.

Об этом сообщает "Минфин". Отмечается, что ИИ-гонка, в которую сейчас вступили крупнейшие технологические гиганты мира (в частности Microsoft, Google и ByteDance), усилила конкуренцию за чипы даже с производителями бытовой техники.

Как изменятся цены

Аналитики считают, что дефицит памяти продлится до конца 2027 года. Но розничные сети уже сообщили как о возможном сокращении поставок отдельных категорий бытовой техники и электроники, так и о подорожании товара.

"Крупные технологические корпорации активно скупают чипы памяти для собственных дата-центров. Производители памяти ставят в приоритет именно их корпоративные заказы, что спровоцировало дефицит для потребительского сегмента", — пояснил коммерческий директор крупной розничной украинской сети Андрей Коваленко.

Учитывая это, по его словам, цены на бытовую технику и электронику в Украине вырастут этой весной – в некоторых категориях до 40%. В частности в китайской компании Realme предупредили, что производители смартфонов могут повысить цены на 20-30% уже к июню, а чтобы сдержать эту тенденцию – экономить на камерах, отдельных процессорах или батареях.

Ситуация на рынке

Нехватка чипов наблюдается практически по всем типам памяти. Например, чипы серверной памяти подорожали на 60%, а динамическая оперативная память (DRAM) и жесткие диски (SSD) – на 20-30% с начала этого года. Этот тренд может сохраниться и в 2027 году, отмечает Коваленко.

В Reuters предупредили, что последствия могут выйти за пределы технологий – затяжной дефицит рискует замедлить рост производительности ИИ и заморозить сотни миллиардов долларов в цифровой инфраструктуре.

Из-за колоссальных потребностей разработчиков ИИ-технологий и предлагаемых ими контрактов производители памяти не могут обеспечивать и их, и производителей бытовой техники и электроники. Это уже тормозит развитие проектов центров обработки данных.

Что привело к кризису

Производители чипов уже анонсировали расширение мощностей, но пока неизвестно, каким именно образом инвестиции будут разделены между памятью с высокой пропускной способностью (HBM), используемых в ИИ, и другими типами памяти. Эксперты объясняют, что этого не сделали раньше, поскольку производители хотели убедиться, что "пузырь ИИ" не лопнет.

Позже они начали все больше переключаться на производство HBM, маржа на которую была выше. Производство других чипов соответственно сокращалось, но не спрос, поэтому к концу прошлого года их стоимость выросла на треть, а в этом году прогнозируется подорожание еще на 20%.

