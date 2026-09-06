Европа не готова к затяжной войне с Россией: в The Guardian озвучили причины

Специалисты по планированию обороны, сотрудничающие с НАТО, опасаются, что в случае начала конфликта с Россией Европа сейчас не сможет выдержать длительную войну на истощение из-за недостаточной готовности населения к войне. Об этом говорили на конференции, посвященной будущему европейской военной координации, которая состоялась на этой неделе.

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Такой пессимизм объясняется опасениями, что Россия может одержать победу в гибридной войне против Европы. Это может ограничить возможности НАТО в случае начала военного конфликта. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Рост поддержки популистских сил в ведущих военных державах Европы также ставит под угрозу предложения о создании группы из пяти европейских стран, включая Великобританию. Она должна была бы взять на себя новую координационную роль в то время, когда США готовятся сократить свои обязательства по конвенционной обороне Европы.

Почему Европа не сможет выдержать затяжную войну с РФ

Представители оборонных ведомств, выступая на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности, отметили, что европейская общественность, вероятно, не готова к длительной войне, что вынуждает НАТО сосредоточить свои планы на относительно быстром конфликте.

Один из бывших членов британского правительства признал, что Запад "провалился" в вопросе информирования общественности о масштабах гибридного конфликта с Россией. Другой британский дипломат заявил, что британские премьеры один за другим ничего не делали, чтобы объяснить масштабы этой угрозы.

Они отметили, что из-за этого министры оказались перед нелегкой задачей – убеждать неподготовленных избирателей сократить расходы на социальное обеспечение ради финансирования обороны. "Уровень обсуждения был как в детском саду", – признал британский дипломат.

Причинами такой критики стала неспособность правительства Великобритании включить в свой стратегический обзор обороны на 2025 год призыв к началу общенациональной дискуссии о масштабах угрозы безопасности, с которой сталкивается Европа, и укрепления национальной устойчивости.

Второй дипломат отметил, что исчезновение линии разграничения с Россией, существовавшей во времена холодной войны, дало Москве возможность свободно эксплуатировать обеспокоенность европейской общественности как левого, так и правого толка.

Эти заявления свидетельствуют о растущей обеспокоенности среди высокопоставленных европейских политиков тем, что они могут проиграть гибридную войну с Россией, и это может привести к подъему правых популистских сил в следующем году в Польше, Франции и Италии. Большинство популистских партий, в частности немецкая "Альтернатива для Германии" (AfD), симпатизируют России.

Что можно сделать

Ожидается, что в ближайшие месяцы в Вашингтоне будут приняты решения о развертывании войск, которые фактически могут оставить Европу ответственной за собственную конвенционную оборону.

Однако масштабы гибридной войны и возможное влияние выборов следующего года, а также усиление позиций "Альтернативы для Германии" на планы по усилению координации европейской обороны на конференции назвали "слоном в комнате".

Одним из предложений является обнародование Европейским Союзом коллективного заявления о российской угрозе, которое популистские силы будут вынуждены либо принять, либо отклонить.

Министры обороны стран группы E5 (Италия, Великобритания, Франция, Германия и Польша) уже проводят регулярные встречи, но они находятся лишь на начальном этапе согласования того, как совместно обеспечивать такие военные возможности, как интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, удары большой дальности с высокой точностью и космические системы раннего предупреждения, которые в настоящее время в основном поставляются США.

"Европа находится в состоянии стагнации в то время, когда внешние угрозы приобретают действительно очень серьезные масштабы. Это действительно огромные и экзистенциальные вызовы, требующие большей интеграции в оборонной сфере", – заявил Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

Он утверждал, что объединение E5 позволяет привлечь все европейские страны со значительным оборонно-промышленным потенциалом, а в будущем, возможно, и Украину в условиях перемирия, поскольку Киев в настоящее время имеет самую большую и мощную армию в Европе.

Сторонники E5 настаивают, что эта инициатива не будет дублировать и не будет подчеркивать роль НАТО, но высказывались опасения, что США все равно заблокируют создание более сильного европейского компонента внутри Альянса. "США лучше умеют говорить о перераспределении бремени, чем о распределении полномочий", – отметил один из дипломатов.

Как сообщал OBOZ.UA, европейским странам необходимо объединить усилия для разработки собственных ракет-перехватчиков баллистических ракет, а также более активно использовать опыт Украины в противодействии современным угрозам, в частности атакам беспилотников. Более тесное сотрудничество между странами ЕС может позволить создать необходимую систему примерно за полтора года, заявил государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Дерк Босвейк.

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