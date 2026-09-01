"Нам нужно готовиться к угрозам": в Нидерландах призвали Европу разработать собственную противоракетную оборону

Европейским странам необходимо объединить усилия для разработки собственных ракет-перехватчиков баллистических ракет, а также более активно использовать опыт Украины в противодействии современным угрозам, в частности атакам беспилотников. Более тесное сотрудничество между странами ЕС может позволить создать необходимую систему примерно за полтора года.

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Об этом заявил государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Дерк Босвейк перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии во вторник, 1 сентября.

Европа должна создать собственные ракеты-перехватчики

Босвейк подчеркнул, что европейские государства должны готовиться к различным современным угрозам, в частности к гибридным атакам. По его словам, для этого странам необходимо более активно обмениваться технологиями, знаниями и ресурсами.

"Мы должны беспокоиться о гибридных угрозах, которые имеют место", — заявил чиновник.

В частности, Нидерланды уделяют особое внимание угрозам в Северном море, прежде всего безопасности подводной критической инфраструктуры.

По словам Босвейка, это должно стать дополнительным стимулом для более тесного сотрудничества европейских стран, обмена знаниями и технологиями, в частности датчиками и средствами противодействия дронам.

Отдельно Босвейк заявил о необходимости создания в Европе собственной альтернативы ракетам-перехватчикам баллистических ракет. По его словам, к такой работе могли бы присоединиться оборонные производители из Нидерландов, Франции и Германии.

Чиновник выразил надежду, что при условии тесного сотрудничества необходимое оружие удастся разработать примерно за полтора года.

"Я уверен, что если мы будем работать вместе, делиться нашими знаниями, делиться имеющимися у нас средствами, то Европа сможет разработать такую систему, которая нам нужна", — подытожил Босвейк.

Опыт Украины укрепит оборону Европы

По словам госсекретаря Нидерландов, важным для Европы является опыт Украины, которая в условиях полномасштабной войны постоянно внедряет новые технологические решения для противодействия российским атакам.

Босвейк рассказал, что в последний раз посещал Украину в июле, где лично ознакомился с инновациями, которые украинские военные используют для сбивания дронов.

"Я сказал своей команде, что нам это нужно не только в Балтийском регионе, где дислоцированы наши войска, но и при проведении крупных мероприятий. Нам нужны те же возможности, которые мы уже видим в Украине", — сказал он.

Также чиновник подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины в защите ее критически важной инфраструктуры от российских баллистических ракет.

Он напомнил, что Нидерланды были среди первых государств, предоставивших Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot.

"И мы действительно хотим подтолкнуть наших союзников в ЕС к тому же", — отметил Босвейк.

Таким образом, в Гааге считают, что поддержка Украины и развитие собственных оборонных возможностей Европы должны происходить параллельно, а украинский опыт современной технологической войны может стать важной основой для укрепления безопасности всего европейского континента.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС забили тревогу из-за действий России и слабости США. Председатель комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила: российские атаки против европейских стран участились настолько, что пришло время действовать. Поэтому Европа должна быть готова защищаться до начала масштабного конфликта, а НАТО должно определить, какие действия могут служить основанием для консультаций союзников.

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