'Это вытрезвитель для России': эксперт указал на нюанс с позицией Трампа по Ирану и длительностью операции

Президент США Дональд Трамп начал боевую операцию против иранского режима аятолл, поскольку Вашингтон не поддерживал его политику. Менять это направление Тегеран не собирался, но уступки проявить был готов.

Об этом сообщил заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его словам, если США свергнут религиозный режим Ирана, то Москва будет предметнее себя вести на переговорах с Украиной.

Тегеран ранее не пошел на сделку с Вашингтоном, поскольку это бы подорвало власть убитого Али Хаменеи.

"Сейчас Трамп намекает, что ждет, когда в Иране появятся лидеры, которые устроят США. С ними будут говорить о послевоенном устройстве. США заинтересованы в свержении режима, было бы ошибкой считать, что их интересует исключительно нефть, им нужно свержение режима аятолл", — сказал эксперт.

Он добавил, что операция будет продолжаться, пока к власти не придут люди, для которых сохранение власти в Иране важнее идеологии, важнее, чем уничтожить США, резюмирует Ижак. Он отметил, что Белый дом точно не устроят родственники бывшего аятоллы. В то же время может ли вернуться Иран к состоянию светского государства, пока неизвестно.

"Вопрос заинтересованы ли в этом соседи. Вряд ли. Очень многие страны в регионе боятся, что Иран начнет стремительно развиваться, станет ведущей страной, а этого боятся", — подчеркнул он.

Россия не вступит в войну на стороне Ирана

В частности эксперт подчеркнул, что ни Москва, ни Шанхайская организация сотрудничества не поддержат Тегеран в его агрессии. Учитывая то, что Иран входит в ШОС, то имеет определенные гарантии от Китая, который тоже не поддержал режим аятолл.

"Ни Китай, ни РФ не вмешиваются. Если в Иране все завершится быстро, то для нас это плюс. Несколько недель, как планирует США. Иран сегодня — это вытрезвитель для России. Она скорее начнет нормальные предметные переговоры без печенегов и половцев", — отметил Алексей Ижак.

Напомним, в Китае выступили с очередным заявлением по поводу эскалации на Ближнем Востоке. Официальный Пекин призывает все стороны конфликта прекратить боевые действия, в частности, Поднебесная обеспокоена безопасностью и стабильностью в Ормузском проливе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле пытаются обернуть эскалацию на Ближнем Востоке в свою пользу. Российский президент Владимир Путин хочет позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между сторонами конфликта.

