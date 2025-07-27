'Это принесет войну!' Орбан снова выступил против вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова испугался европейской интеграции Украины. По его словам, вступление Украины в состав Европейского Союза "принесет войну".

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Также Орбан отметил, что растут риски начала мировой войны. Об этом говорится в заявлении политика на сайте правительства Венгрии.

Орбан против Украины в ЕС

Глава венгерского правительства заявил, что вероятность мировой войны постоянно растёт, и его страна должна быть готова не вмешиваться в конфликт. Он также сказал, что началу предыдущей мировой войны предшествовали такие признаки, как усиление соперничества между государствами, рост числа вооружённых конфликтов и интенсификация гонки вооружений.

Теперь, по мнению Орбана, вступление Украины в Европейский Союз также якобы может привести к началу более масштабной войны.

"Украину нельзя принимать в Европейский Союз. Это привело бы к войне, даже если весь Брюссель перевернётся с ног на голову. Поэтому мы должны сосредоточиться прежде всего на региональном мире. Мы должны заключать мирные союзы со всеми, с кем можем", – подчеркнул Орбан.

В то же время Орбан отметил, что Венгрия не может быть заперта ни в одном блоке, поэтому стране нужна необходимость полного национального консенсуса. В частности, политик заявил, что Венгрия является частью западной системы альянсов, но также хочет присутствовать в экономике Востока.

Что предшествовало

Премьер-министр Венгрии регулярно делает неоднозначные заявление о российско-украинской войне и Украине в целом. Недавно он выдал, что Украина должна оставаться "буферной зоной" между Европой и РФ.

Это уже не первая попытка Орбана придумать аргументы о недопустимости вступления Украины в ЕС. После распространения венгерскими властями тезисов о том, как украинцы "будут отбирать деньги у венгров", Орбан выдал, что выступает против евроинтеграции Украины, потому что не хочет "быть в сообществе со страной, которая представляет угрозу".

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что блокирование вступления государства в ЕС одной страной является неприемлемым. Он подчеркнул, что Киев уже выполнил все требования для открытия первого переговорного кластера.

Как сообщал OBOZ.UA, МИД Украины отреагировал на заявления венгерских СМИ о смерти украинского военнослужащего венгерского происхождения Иосифа Шебештеня из-за якобы избиения в ТЦК и "насильственной мобилизации". В ведомстве призвали Венгрию не спекулировать на теме мобилизации.

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