'Это опасные люди': Эстония предлагает составить 'черный список' россиян, воюющих против Украины, и запретить им въезд в ЕС

Эстония предлагает на уровне Евросоюза составить "черный список" россиян, участвующих в войне в Украине, и запретить им въезд в ЕС. Таллинн внес это предложение в 20-й санкционный пакет, который готовится к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Видео дня

Об этом сказал журналистам министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе. Его цитирует Euronews.

"Не может быть пути из Бучи в Брюссель", – сказал Цахкна.

Как отметил эстонский министр, в России сейчас почти миллион человек, которые воюют в Украине.

"В основном это криминальные элементы, это очень опасные люди. Я уверен, и у нас есть информация, что большинство из них после войны будут пытаться попасть в Европу. Европа к этому не готова ... Поэтому должны составить "черный список" этих людей и запретить им въезд в страны Шенгенской зоны", – отметил Цахкна.

Он добавил, что российские боевики уже сейчас начинают проникать в Европу.

Цахкна подчеркнул, что необходимо иметь "хорошо скоординированную" совместную политику на уровне ЕС для систематического внесения таких лиц в "черный список".

"Я не представляю, как наши лидеры смогут объяснить своим гражданам ситуацию, когда после наступления мира сотни тысяч бывших боевиков начнут прибывать в Европу. Мы должны защитить безопасность Европы, и мы должны делать это вместе",- подчеркнул Цахкна.

Он добавил, что правительство Эстонии уже внесло в такой список почти 300 человек и продолжит эту работу.

"Мы должны действовать вместе. Это должна быть единая политика. Нужно распределить нагрузку и все скоординировать, ведь каждый случай является индивидуальным. Фактически, нам нужно запрещать въезд каждому отдельному лицу. Это огромная работа, она требует времени, но начинать нужно уже сейчас. Большинство людей не задумывались над тем, что произойдет, если придет мир. Но это очень, очень серьезно", – сказал Цахкна.

Россияне рвутся в Европу

Россиянам с начала полномасштабного вторжения в Украину серьезно ограничили правила въезда в страны Европы. Так, Латвия, Литва, Эстония, а также Польша практически полностью закрыли въезд для россиян через внешние границы.

Однако россияне, которые на словах называют Европу "загнивающей" рвутся жить на ее территории. Недавний запрет на выдачу шенгенских мультивиз гражданам РФ вызвал настоящую истерику. Они ищут все новые и новые способы попасть в Европу. Например, массово скупают недвижимость. Ведь теперь это практически единственный способ беспрепятственно попасть в Евросоюз.

В последнее время на активность россиян обратили внимание власти Финляндии. Для граждан РФ наличие недвижимости в этой стране – это возможность попасть в Европу. Получить шенгенскую визу россияне могут только через вескую причину. Если нет родственников или гуманитарных причин (например, лечение), то только недвижимость может быть таким основанием.

Кроме Финляндии, наибольший интерес у россиян вызывают Франция, Испания, Словения и Португалия.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этом месяце Эстония ввела постоянный запрет на въезд для 261 российского солдата, который участвовал в полномасштабном вторжении в Украину. Решение стало первым шагом в более широкой политике ограничений в отношении российских комбатантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!