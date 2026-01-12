'Это только начало': Эстония запретила въезд сотням российских военных за участие в войне против Украины

Эстонские власти ввели запрет на въезд для 261 гражданина РФ, причастного к войне против Украины. Решение стало первым шагом в более широкой политике ограничений в отношении российских комбатантов.

Власти Эстонии призывают другие страны присоединиться к этой инициативе. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в Х.

Принятое решение – лишь начало более масштабной кампании. По словам главы МИД, сотни тысяч военнослужащих государства-агрессора были привлечены к войне, во время которой фиксировали военные преступления, жестокость в отношении гражданского населения и системное насилие.

Именно таким лицам нет места ни в Эстонии, ни во всем Шенгенском пространстве. В Таллине заявили, что будут работать и в дальнейшем, чтобы двери оставались закрытыми для бывших российских комбатантов, независимо от их статуса или попыток избежать ответственности.

В то же время эстонская сторона призвала другие страны Европы присоединиться к подобным ограничениям, чтобы исключить передвижение участников агрессивной войны по территории ЕС. Решение Эстонии рассматривают как часть более широкой политики давления на Россию и ее военных, направленной на изоляцию лиц, причастных к вооруженной агрессии против Украины, и усиления безопасности в Европе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, несмотря на то, что россияне считают Европу "загнивающей", они рвутся жить на ее территории. Недавний запрет на выдачу шенгенских мультивиз гражданам РФ вызвал настоящую истерику. Однако они ищут все новые и новые способы попасть в Европу. Например, массово скупают недвижимость в Финляндии.

