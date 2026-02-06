'Это не только война Кремля': Эстония запретила въезд для более тысячи россиян, воевавших против Украины

Эстония ввела запрет на въезд в Шенгенскую зону для еще 1073 граждан России, которые принимали участие в войне против Украины. В Таллинне отмечают, что это решение является вопросом безопасности всей Европы и частью цены, которую должен заплатить агрессор.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро. По его словам, закрытие Шенгенской зоны для российских комбатантов отвечает интересам общей европейской безопасности.

Игорь Таро заявил, что продолжающаяся агрессия России против Украины является одним из самых тяжких преступлений против человечности. По его словам, российские военные, которые воевали и продолжают воевать в Украине, причастны к убийствам, разрушениям, изнасилованиям и мародерству, а потому не могут иметь доступа к общему европейскому пространству безопасности.

Министр также предостерег, что опыт предыдущих войн, развязанных Москвой, в частности в Афганистане и Чечне, показывает: россияне, которые возвращаются с фронта, часто ищут новые насильственные "вызовы" в организованной преступности.

Глава МВД Эстонии подчеркнул, что развязанная война должна иметь цену не только для государства-агрессора, но и для каждого, кто непосредственно принимал в ней участие.

"Не может быть так, что сегодня ты убиваешь людей, а на следующий день отдыхаешь в цивилизованной Европе", – заявил Таро.

Эстония призвала другие страны ЕС присоединиться к ограничениям

По словам министра, шаг, который сделала Эстония, уже находит понимание и поддержку среди международных партнеров.

"Поскольку результат один – более безопасная Европа, важно, чтобы мы могли разделить рабочую нагрузку по добавлению в список запрета на въезд для сотен тысяч солдат-агрессоров", – отметил Таро.

Вопрос ограничений для российских комбатантов Эстония подняла еще летом 2025 года на встрече министров внутренних дел стран Северной Европы и Балтии. В дальнейшем он обсуждался и на других международных площадках, в частности во время неформального саммита ЕС на Кипре. Для расширения круга участников инициативы глава МВД Эстонии проводит двусторонние консультации с коллегами из Европейского Союза и Шенгенской зоны.

Эстония предлагает составить черный список боевиков РФ

Эстония предлагает на уровне Евросоюза составить черный список россиян,участвующих в войне в Украине, и запретить им въезд в ЕС. Таллинн внес это предложение в 20-й санкционный пакет, который готовится к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна подчеркнул, что необходимо иметь "хорошо скоординированную" совместную политику на уровне ЕС для введения таких ограничений. Он отметил, что российские боевики уже сейчас начинают проникать в Европу.

"Не может быть пути из Бучи в Брюссель", – подчеркнул Цахкна.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этом месяце Эстония ввела постоянный запрет на въезд для 261 российского солдата, который участвовал в полномасштабном вторжении в Украину. Решение стало первым шагом в более широкой политике ограничений в отношении российских комбатантов.

