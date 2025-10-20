'Это не сделка, а навязывание и запугивание': лидер Ирана отклонил предложение Трампа о возобновлении переговоров

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в понедельник, 20 октября, отклонил предложение президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров. Он также опроверг утверждение американца о том, что Соединенные Штаты уничтожили иранский ядерный потенциал.

Об этом сообщает Reuters. Там напомнили, что Тегеран и Вашингтон провели пять раундов непрямых ядерных переговоров, которые завершились 12-дневной войной в июне, во время которой Израиль и США бомбили иранские ядерные объекты.

На прошлой неделе Трамп заявил в израильском парламенте, что было бы замечательно, если бы Вашингтон смог договориться о "мирном соглашении" с Тегераном после начала перемирия в Газе между Израилем и группировкой ХАМАС.

"Трамп говорит, что он заключает сделки, но если сделка сопровождается принуждением, а ее результат заранее определен, это не сделка, а навязывание и запугивание", – сказал Хаменеи.

Он также сделал заявление о состоянии иранских ядерных объектов после июньских ударов.

"Президент США с гордостью говорит, что они разбомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Что ж, продолжайте мечтать!" – заявил иранский лидер.

"Какое Америке дело до того, имеет ли Иран ядерные объекты? Эти вмешательства являются неприемлемыми, неправильными и принудительными", – добавил он.

Напомним, что, по данным СМИ, Иран ускорил строительство засекреченного ядерного объекта под горой Кирка. Он расположен недалеко от ядерного комплекса в Натанзе, по которому в конце июня этого года США нанесли разрушительные удары.

На объект иранские власти не допустили миссию МАГАТЭ, несмотря на соответствующие запросы агентства. Это вызвало подозрения относительно попыток Тегерана возобновить свою ядерную программу.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран больше не будет придерживаться ограничений в развитии своей ядерной программы. Эти обязательства больше не актуальны, поскольку срок действия эпохального соглашения с мировыми державами, заключенного в 2015 году, официально закончился.

Речь идет о соглашении, известном как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Министерство иностранных дел страны подтвердило это.

