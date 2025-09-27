Иран ускорил строительство ядерного объекта под землей: что известно

Иран ускорил строительство засекреченного ядерного объекта под горой Кирка. Он расположен недалеко от ядерного комплекса в Натанзе, по которому в конце июня этого года США нанесли разрушительные удары.

Видео дня

На объект иранские власти не допустили миссию МАГАТЭ, несмотря на соответствующие запросы агентства, что вызвало подозрения о попытках Тегерана возобновить свою ядерную программу. Подробности сообщает The Washington Post.

Иран ускорил строительство нового подземного объекта

После ударов США и Израиля по основным ядерным объектам Ирана в июне этого года, Тегеран ускоренными темпами строит новый засекреченный подземный объект. Эксперты предполагают, это может свидетельствовать, что Иран не отказался от намерений получить ядерное оружие – и пытается осторожно восстановить ядерную программу.

Работы продолжаются на участке Кух-е-Коланг Газ Ла (гора Кирка). Там, глубоко в горном хребте Загрос, менее чем в двух километрах к югу от разбитого США ядерного комплекса в Натанзе, иранские инженеры с 2020 года прокладывают тоннели.

Что именно происходит под землей и каково на самом деле назначение строящегося объекта – доподлинно неизвестно. Иран не допускает туда инспекторов МАГАТЭ, последний направленный агентством соответствующий запрос Тегеран отклонил в начале сентября.

По оценкам экспертов, подземные помещения под горой Кирка могут залегать глубже, чем в разбомбленном американцами Фордо – на глубине до 100 м. А значит, этот объект может быть более защищенным.

В начале строительства пять лет назад Иран заявлял, что создает там производственный завод по сборке центрифуг – быстродействующих машин для обогащения урана, – вместо аналогичного предприятия, разрушенного ранее в 2020-м в результате "саботажа",

Аналитик спутниковой компании Maxar утверждает, что строительство тоннелей началось в декабре того же года. Их размеры и глубина вызвали подозрения среди аналитиков, что они предназначены для других целей: там Тегеран может планировать разместить или тайный объект по обогащению урана, или использовать объект как безопасное место для хранения иранских запасов урана, почти оружейного класса.

В то же время эксперты отмечают: строительство под горой и на ее вершине не означает, что Тегеран спешит возобновить свою ядерную программу и быстро приближается к созданию ядерной бомбы.

В США за действиями Тегерана пристально следят, уверяют в администрации президента Дональда Трампа.

"Администрация будет продолжать следить за любыми попытками Ирана возобновить свою ядерную программу. Как заявил президент Трамп, он никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие", – заявил один из чиновников на условиях анонимности.

За объектом под горой Кирка с его начала наблюдают разведывательные службы США. Однако от каких-либо комментариев по этому поводу журналистам The Washington Post в ЦРУ отказались.

Между тем в МАГАТЭ утверждают, что Иран перед израильско-американскими ударами накопил более 400 кг обогащенного до 60% чистоты урана (для создания ядерной бомбы необходим уран, обогащенный до 90%). Что произошло с этими запасами – не знает никто, что лишь подпитывает опасения, что со временем Тегеран использует их для создания ядерного оружия.

При строительстве Иран учел опыт бомбардировок других своих ядерных объектов Израилем и США, поэтому принимает меры для защиты новостройки от будущих атак или возможного проникновения – и, вероятно, расширяет объект, прежде всего его подземную часть.

Три эксперта по ядерной деятельности Ирана проанализировали спутниковые снимки объекта, сделанные после американских ударов – и обнаружили несколько основных маркеров активизации строительства. Речь идет о:

укрепление периметра безопасности (с конца июня возведено 1200 метров защитной стены – это почти весь периметр – и проложена новая дорога вдоль нее);

(с конца июня возведено 1200 метров защитной стены – это почти весь периметр – и проложена новая дорога вдоль нее); укрепление конструкций на входе в тоннель;

на входе в тоннель; увеличение объемов вырытой породы.

А недавно в районе строительства обнаружена тяжелая и строительная техника.

"Наличие самосвалов, прицепов и другого тяжелого оборудования... свидетельствует о продолжении строительства и расширения подземного объекта", – убежден Джозеф Роджерс, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.

По мнению сотрудницы Института науки и международной безопасности Сары Буркхард, покрытый землей и камнями бетонный каркас одного из восточных входов в тоннель свидетельствует о строительстве как минимум одного другого маршрута к подземному объекту.

"Причина покрытия входа в тоннель... заключается в том, чтобы укрепить его от авиаударов, [что затруднит] обрушение входа", – считает она.

Что говорят в Тегеране

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на днях заявил, что его страна будет оставаться участником договора о нераспространении ядерного оружия – несмотря на то, что внутри Ирана не все представители власти поддерживают такое решение.

"Мы не намерены выходить из ДНЯО", – сказал журналистам Пезешкиан.

Это заявление прозвучало в пятницу, 26 сентября – и ознаменовало определенное изменение тона официального Тегерана, который после ударов США делал противоречивые заявления, пишет Вloomberg

"После того, как европейские государства решили возобновить ядерные санкции против Ирана, которые были сняты в рамках ядерной сделки 2015 года с США и другими странами, дипломаты опасались, что Тегеран выйдет из этой знаковой международной сделки, направленной на предотвращение распространения ядерного оружия. Заверение Пезешкиана прозвучало в тот же день — и в то же время — когда Совет Безопасности ООН голосовал за восстановление широких санкций против Тегерана... Санкции, отмененные в рамках соглашения 2015 года, вступят в силу в субботу вечером по нью-йоркскому времени", – отмечает издание.

Ранее OBOZ.UA сообщал: в начале сентября стало известно, что Иран готовится к новому раунду конфронтации с Израилем. Такое заявление сделали главнокомандующий иранской армии генерал-майор Амир Хатами, а также верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Их слова отражают продолжающуюся обеспокоенность Тегерана возможностью новой вспышки войны, несмотря на хрупкое перемирие, которое действует с конца июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!