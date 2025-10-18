Иран больше не связан ограничениями ядерной сделки – МИД

Иран больше не будет соблюдать ограничения в развитии своей ядерной программы. Эти обязательства больше не актуальны, поскольку срок действия эпохального соглашения с мировыми державами, заключенного в 2015 году, официально истек.

Речь идет о сделке, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Министерство иностранных дел страны подтвердило это, передает DW.

О чем объявило внешнеполитическое ведомство Ирана

Согласно заявлению МИД, "все положения (СВПД. – Ред.), включая ограничения на иранскую ядерную программу и связанные с ними механизмы, считаются прекращенными"

СВПД, или, как еще называют договор, иранская ядерная сделка, ограничивал ядерную деятельность государства, в том числе накапливаемые запасы урана и исследовательские работы, в обмен на ослабление санкций. Сделку заключили США, Великобритания, Россия, Франция, Китай и Германия вместе с ЕС (хотя в 2018 году президент Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из этой договоренности).

Срок действия соглашения официально истек в субботу, 18 октября 2025-го, через 10 лет после его принятия Советом безопасности ООН.

В Тегеране при этом заявили, что страна остается открытой для переговоров и "готова к диалогу с международными партнерами".

"Иран твердо заявляет о своей приверженности дипломатии", – указали в МИД.

Как ранее писал OBOZ.UA, Иран ускорил строительство засекреченного ядерного объекта под горой Кирка. Он расположен недалеко от ядерного комплекса в Натанзе, по которому в конце июня этого года США нанесли разрушительные удары. Несмотря на запросы, иранские власти не допустили миссию МАГАТЭ на территорию объекта.

