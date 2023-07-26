Марихуану в Украине будут выращивать со штрих-кодом на каждом кусте, – Стефанишина

В Украине введут строгий контроль за производством и распространением марихуаны медицинского назначения. Выращивание каннабиса будет проводиться исключительно в специально оборудованных теплицах, где каждый отдельный куст будет обозначен уникальным штрих-кодом.

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Об этом заявила в интервью "Українським новинам" народный депутат и одна из авторов законопроекта о легализации медицинского каннабиса Ольга Стефанишина. На данный момент более 6 миллионов украинцев страдают от психологических травм и расстройств, требующих адекватного лечения и внимания.

"Требования будут достаточно жесткими. Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах. Надо оборудовать помещения, обеспечить штрих-кодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение. Все это прописано в законе", – отметила она.

Она указала, что наказание за нелегальное использование, выращивание или перепродажу медицинского каннабиса будет аналогично наказанию за сбыт наркотиков. При этом лицензия на производство медицинского каннабиса будет стоить примерно 800 гривень, также как и лицензия на производство алкогольных или табачных изделий.

Политик также отметила, что вероятнее всего медицинские препараты на основе каннабиса будут доступны в форме масел, которые можно вдыхать через металлическую трубку, или в виде капель. В данном случае, препараты можно будет капать непосредственно на язык. Однако относительно курения каннабиса, Украина не планирует внедрять эту форму сразу, чтобы не вызывать возможные контроверзии в обществе.

Ранее OBOZREVATEL разобрался в преимуществах и опасностях декриминализации марихуаны, поскольку сторонники легализации медицинского каннабиса напоминают о двух миллионах больных, нуждающихся в эффективном обезболивающем. Противники же заявляют об угрожающей опасности – мол, Украина превратится в страну наркоманов. Однако еще год назад марихуана могла облегчить течение заболевания в Украине около 2 миллионам человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мальта стала первой европейской страной, позволившей выращивать и хранить каннабис (коноплю) для личного использования. Однако это можно делать только в небольших количествах.

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