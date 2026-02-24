'Это не благотворительность, а инвестиция': в чешском Сенате обсудили помощь Украине

Граждане Чехии задонатили на помощь Украине более 7 миллиардов крон. Это свидетельствует о том, что чехи осознают необходимость поддерживать украинцев, которые борются против России.

Видео дня

На это обратил внимание Милош Вистрчил, председатель Сената Чешской Республики. 23 февраля он выступил на конференции "Российская агрессия против Европы: украинская защита Европы после четырех лет войны". Это мероприятие организовала верхняя палата парламента ЧР, передает "Укринформ".

"Более 7 млрд крон перевели наши граждане сами или через организации. Это невероятно. Это сопоставимо с тем, что делало предыдущее правительство", – сказал политик, добавив, что было бы хорошо, если бы и нынешнее правительство продолжило поддержку Киева.

Помощь Украине – это инвестиция

Выстрчил подчеркнул, что пространство безопасности создается совместно, и партнеры должны быть надежными, чтобы каждый мог рассчитывать на поддержку другого.

"Мы должны помогать тем, кто воюет за свою свободу. Если мы потеряем готовность чем-то пожертвовать, пока чем-то малым, потом может случиться так, что потеряем все", – предупредил глава Сената.

Украинский посол Василий Зварич поблагодарил за военную, медицинскую, гуманитарную помощь нашей стране. Также он напомнил, что в Чехии проводят очень важную работу по документированию военных преступлений РФ.

Посол Украины в Чехии подчеркнул, что эта помощь не является благотворительностью, ведь это в интересах самой Чехии и всей Европы, инвестиция в их безопасность.

"Мы... видим, как много распространяется лжи, чтобы Европа перестала помогать Украине... Есть такие, кто утверждает, что помогать Украине якобы означает продолжать войну, но на самом деле не помогать – это не только продолжать, но и привести войну в свой дом", – заявил дипломат.

Он признал, что миру не хватает решимости, чтобы остановить агрессора. В то же время Украина для Кремля – лишь часть глобальной стратегии разделения мира.

"Воспринимайте мои слова как предупреждение. Украинцы держат фронты, чтобы дать вам время... Украина эту войну не проиграет!" – уверен Зварыч.

Участие в конференции приняли политики, представители чешских волонтерских организаций, а также украинский ветеран Артем, которому чехи собирают средства на протезы для рук. Во время мероприятия проходила выставка икон, написанных на ящиках из-под снарядов.

Как писал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отверг возможность передачи или продажи Украине боевых самолетов L-159. По его словам, дискуссия вокруг них является искусственной, а позиция правительства остается неизменной. Он также публично раскритиковал начальника Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карела Ржегку за его высказывания относительно Украины.

– Ранее президент Чехии Петр Павел допускал, что его страна предоставит Силам обороны боевые самолеты, которые смогут сбивать беспилотники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!