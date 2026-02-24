"Это не благотворительность, а инвестиция": в чешском Сенате обсудили помощь Украине
Граждане Чехии задонатили на помощь Украине более 7 миллиардов крон. Это свидетельствует о том, что чехи осознают необходимость поддерживать украинцев, которые борются против России.
На это обратил внимание Милош Вистрчил, председатель Сената Чешской Республики. 23 февраля он выступил на конференции "Российская агрессия против Европы: украинская защита Европы после четырех лет войны". Это мероприятие организовала верхняя палата парламента ЧР, передает "Укринформ".
"Более 7 млрд крон перевели наши граждане сами или через организации. Это невероятно. Это сопоставимо с тем, что делало предыдущее правительство", – сказал политик, добавив, что было бы хорошо, если бы и нынешнее правительство продолжило поддержку Киева.
Помощь Украине – это инвестиция
Выстрчил подчеркнул, что пространство безопасности создается совместно, и партнеры должны быть надежными, чтобы каждый мог рассчитывать на поддержку другого.
"Мы должны помогать тем, кто воюет за свою свободу. Если мы потеряем готовность чем-то пожертвовать, пока чем-то малым, потом может случиться так, что потеряем все", – предупредил глава Сената.
Украинский посол Василий Зварич поблагодарил за военную, медицинскую, гуманитарную помощь нашей стране. Также он напомнил, что в Чехии проводят очень важную работу по документированию военных преступлений РФ.
Посол Украины в Чехии подчеркнул, что эта помощь не является благотворительностью, ведь это в интересах самой Чехии и всей Европы, инвестиция в их безопасность.
"Мы... видим, как много распространяется лжи, чтобы Европа перестала помогать Украине... Есть такие, кто утверждает, что помогать Украине якобы означает продолжать войну, но на самом деле не помогать – это не только продолжать, но и привести войну в свой дом", – заявил дипломат.
Он признал, что миру не хватает решимости, чтобы остановить агрессора. В то же время Украина для Кремля – лишь часть глобальной стратегии разделения мира.
"Воспринимайте мои слова как предупреждение. Украинцы держат фронты, чтобы дать вам время... Украина эту войну не проиграет!" – уверен Зварыч.
Участие в конференции приняли политики, представители чешских волонтерских организаций, а также украинский ветеран Артем, которому чехи собирают средства на протезы для рук. Во время мероприятия проходила выставка икон, написанных на ящиках из-под снарядов.
