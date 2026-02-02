'Это формальность': медиа выяснили, сколько продлится частичный шатдаун в США

Частичный шатдаун в США продлится как минимум до вторника. Палата представителей не смогла оперативно продвинуть пакет финансирования для возобновления работы правительства из-за отсутствия обязательств со стороны демократов по ускоренной процедуре. Решение обсуждают в Вашингтоне в начале недели, а ключевые голосования ожидают не раньше вторника.

По данным The Hill, комитет по правилам Палаты представителей запланировал заседание на понедельник в 16:00 по местному времени. Там должны рассмотреть пакет финансирования и другие законодательные инициативы, вынесенные на неделю. По данным американских медиа, процедурное голосование и финальное одобрение документа могут состояться только на следующий день.

Руководство республиканцев решило идти по стандартной процедуре после того, как лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис сообщил спикеру Майку Джонсону об отсутствии поддержки быстрого рассмотрения. Сам Джонсон в эфире Fox News Sunday заявил, что убежден в завершении процесса до вторника и назвал повторное принятие пакета формальностью.

Политические разногласия

Майк Джонсон признал, что без поддержки демократов придется действовать собственными силами. Он отметил, что речь идет о законопроектах, которые уже принимались ранее, и теперь их снова выносят на голосование. В то же время Хаким Джеффрис в программе PoliticsNation заявил, что демократы настаивают на полноценных дебатах и не принимают подход без согласования с оппозицией.

Республиканцы, но все же, сталкиваются с внутренними трудностями. Из-за минимального большинства любое голосование по партийной линии требует почти полного единства. После принятия присяги новоизбранным конгрессменом Кристианом Менифи республиканцы смогут потерять не более одного голоса со своей стороны.

Что входит в пакет

Сенат США еще в пятницу одобрил пакет финансирования объемом 1,2 трлн долларов. В него входят пять регулярных бюджетных законов и двухнедельная временная резолюция для Министерства внутренней безопасности. Именно финансирование этого ведомства вызвало отдельные споры после гибели медсестры в Миннеаполисе во время действий миграционных агентов.

Белый дом и демократы в Сенате договорились о краткосрочном продлении финансирования ведомства на 14 дней. По словам Джонсона, инициатива отделить бюджет МВБ и вести переговоры по реформам принадлежала президенту Дональду Трампу. Демократы, в свою очередь, требуют изменений в сфере миграционного контроля, в частности обязательные бодикамеры, запрет мобильных патрулей и более жесткие требования к ордерам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в полночь в субботу, 31 января, начался частичный шатдаун в США. Это произошло несмотря на то, что Сенат принял финансирование большинства государственных агентств до сентября: соответствующий законопроект еще не одобрен Палатой представителей Конгресса США. Новый шатдаун, приведший к частичной приостановке работы федерального правительства США, произошел всего через 11 недель после предыдущего, побившего рекорды по продолжительности.

