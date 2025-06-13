'Это был очень разрушительный удар': Трамп сомневается, что у Ирана осталась ядерная программа после израильской атаки

После израильской атаки на Иран 13 июня трудно сказать, имеет ли Тегеран все еще ядерную программу. ЦАХАЛ нанес чрезвычайно разрушительный удар по иранским ядерным объектам.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters. Он в очередной раз призвал Иран к переговорам по ядерной программе.

Трамп сказал, что он и его команда знали все о плане Израиля напасть на Иран и он пытался спасти Тегеран, предлагая заключить соглашение по ядерной программе.

"Мы знали все, и я пытался спасти Иран от унижения и смерти. Я очень старался спасти их, потому что мне бы очень хотелось увидеть эту сделку. Они все еще могут заключить его, еще не поздно", – сказал президент США.

Теперь, по словам Трампа, "никто не знает", в каком состоянии сейчас находится иранская ядерная программа, которая подверглась "очень разрушительному удару" со стороны Израиля.

Президент США также подчеркнул, что американская сторона и сейчас не отказывается от переговоров с Ираном по ядерной программе, которые были еще раньше запланированы на воскресенье, 15 июня.

"Сейчас я не уверен, состоится ли эта встреча, но у нас запланирована встреча с ними в воскресенье", – добавил Трамп.

Он подчеркнул, что для Ирана еще не поздно заключить такое соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA:

Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану в рамках операции против ядерной программы страны. Тегеран утверждает, что его ядерная программа направлена на мирное использование ядерной энергии. В то же время США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

Под вечер 13 июня Израиль нанес новые удары по Ирану. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо. Также ЦАХАЛ нанес удар по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана.

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