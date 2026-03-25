В Эстонии дрон, залетевший из России, попал в трубу электростанции: что известно

В Эстонии беспилотник, который залетел с территории РФ, попал в дымовую трубу электроподстанции. Обошлось без пострадавших и существенных повреждений объекта.

Видео дня

Об этом сообщает местное медиа ЕRR. Сейчас продолжается расследование обстоятельств инцидента.

Нарушение воздушного пространства дронами со стороны России

Как проинформировали эстонские правоохранители, инцидент произошел 25 марта в 03:43 в Аувери. Беспилотник вошел в воздушное пространство Эстонии с территории России. После попадания, на месте работали саперы Спасательного департамента.

"По имеющейся на данный момент информации, дрон не был нацелен на Эстонию. Сейчас проводятся первичные действия, расследование выяснит более точные обстоятельства", – заявила генеральный прокурор Астрид Аси.

По предварительным оценкам, электроподстанция не получила прямых повреждений, поэтому инцидент не повлиял на энергосистему Эстонии.

В материале отмечается, что вечером вторника 24 марта и в ночь на среду 25 марта Украина осуществила удары дронами по порту Усть-Луга и объектам в Ленинградской области.

Генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон связал произошедшее с последствиями полномасштабной агрессии России и предположил, что подобные инциденты могут повторяться.

