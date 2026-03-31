'Украина имеет разведданные': Сибига заявил, что Россия умышленно направляет дроны в сторону стран Балтии и Финляндии

Украина никогда не направляла свои ударные беспилотники в сторону Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и тому подобное. К сожалению, бывают случаи, когда украинские БПЛА залетают в воздух этих государств, но Украина имеет данные, что это Россия целенаправленно отклоняет наши дроны в сторону стран Балтии и Финляндии для информационных провокаций.

Видео дня

Об этом 31 марта заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он уточнил, что данные о действиях российских агрессоров получены разведкой.

Причина этих инцидентов в России

"Мы имеем данные разведки, которые свидетельствуют о том, что россияне специально отклоняют (украинские) дроны в сторону стран Балтии с целью использования этих инцидентов в своих информационных целях, целях пропаганды. Мы должны вместе дать этому отпор. Я благодарен нашим балтийским партнерам и финнам, которые четко заявляют, что причина этих инцидентов – в России. Именно российская война создала все эти угрозы и именно Россию нужно принудить к миру", – заявил министр.

Глава украинской дипломатии отметил, что все соответствующие органы Украины и государств-партнеров постоянно находятся на связи, и относительно инцидентов с дронами оперативно делятся всей необходимой информацией.

"Мы находимся на связи с Эстонией, Латвией, Литвой, а также Финляндией по инцидентам с дронами. Мы работаем вместе с нашими партнерами, чтобы обезопасить их от таких инцидентов в будущем. Вчера было официальное заявление по этому поводу, что нам жаль, жаль, что там такое случилось", – сказал он.

Что предшествовало

Напомним, что в Эстонии 25 марта беспилотник, который залетел с территории РФ, попал в дымовую трубу электроподстанции. Там обошлось без пострадавших и существенных повреждений объекта.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 марта сразу несколько БПЛА нарушили воздушное пространство Финляндии. Один из них был идентифицирован как украинский дрон "Лютый".

Украинский лидер Владимир Зеленский в разговоре со своим финским коллегой Александром Стуббом также объяснил указанный инцидент работой российских систем РЭБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!