После выхода Ирана из переговоров Трамп срочно попытался помирить Израиль с 'Хезболлой': что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и представителями ливанского движения "Хезболла" удалось достичь договоренности о прекращении огня.

Соответствующее заявление американский лидер опубликовал 1 июня в своей социальной сети Truth Social. Трамп лично сообщил о результатах переговоров. По его словам, разговор с Нетаньяху был "очень продуктивным", а также состоялись контакты с представителями "Хезболлы".

Президент США утверждает, что стороны согласились прекратить обстрелы и отказаться от дальнейших атак друг на друга.

Переговоры и договоренности

В своей заметке Трамп заявил, что после разговора с премьер-министром Израиля было принято решение не направлять войска в Бейрут. По его словам, подразделения, которые уже двигались в этом направлении, получили приказ вернуться обратно.

"У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, и никаких войск в Бейрут направлено не будет. Любые подразделения, которые уже были в пути, развернули назад", – написал Трамп.

Американский президент также сообщил о контактах с представителями"Хезболлы". По его словам, эти переговоры также завершились положительным результатом.

Что заявил Трамп

По словам президента США, представители ливанского движения согласились полностью прекратить огонь. В то же время, как утверждает Трамп, израильская сторона также откажется от атак.

"Кроме того, через высокопоставленных представителей у меня состоялся очень хороший разговор с "Хезболлой", и они согласились полностью прекратить стрельбу. Израиль не будет атаковать их, и они не будут атаковать Израиль", – отметил он.

Других подробностей относительно механизма выполнения договоренностей или возможных сроков их действия президент США не привел.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Иран приостановил обмен сообщениями и косвенные переговоры с США из-за обострения боевых действий в Ливане и нарушения предыдущих договоренностей о перемирии. Решение принято на фоне обвинений Тегерана в адрес Израиля в продолжении военных операций в регионе. Иранская сторона заявляет о возможности дальнейшей эскалации, включая действия в ключевых морских маршрутах.

Еще ранее OBOZ.UA сообщал, что США нанесли удары по иранским радарам, а также пунктам управления беспилотниками на юге Ирана и на острове Кешм. Удары были нанесены в ответ на сбитие иранцами американского беспилотника MQ-1 и атаки на телекоммуникационные объекты.

