'Есть три уровня защиты': Германия готовит план по обороне воздушного пространства на случай нападения

В случае нападения на Германию или другого союзника по НАТО немецкое воздушное пространство будет закрыто. Поэтому уже сейчас немецкие специалисты разрабатывают планы по скорейшей подготовке своего воздушного пространства на случай, если стране придется защищаться.

Видео дня

При этом пока авиакомпании и аэропорты не слишком серьезно относятся к возможности такого сценария. Об этом сообщил поставщик аэронавигационных услуг, пишет Euronews.

Военная угроза для Германии

Председатель DFS Deutsche Flugsicherung, контролирующей воздушное пространство Германии, Арндт Шонеманн заявил, что в настоящее время компания работает с Министерством обороны и Министерством транспорта над каталогом требований, чтобы быть готовыми к обороне.

"Есть три уровня защиты. Первый уровень, когда существует только угроза. При втором уровне у нас есть аргументы защиты по статье 5 НАТО, а третий уровень – это защита страны. Для этих трех случаев мы разрабатываем разные критерии и требования, и будем обязаны выполнять их по четкому генеральному плану", – рассказал Шонеманн.

Кроме того, после десятилетий недостаточного финансирования Германия теперь массово наращивает свои расходы на оборону, стремясь стать сильнейшей армией Европы. Решение Берлина было вызвано полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году, а также предупреждениями ее собственной разведслужбы о том, что Москва может проверить действие статьи 5 НАТО, напав на государство-член альянса до 2030 года.

Гражданские не верят в начало войны

По словам Шонеманна, одной из главных проблем для компании является то, что многие гражданские игроки и операторы не осознают возможную необходимость временного изменения приоритетов для обеспечения мобильности военных.

В настоящее время DFS проводит информационные сессии, чтобы объяснить, какие меры могут быть приняты. Другой проблемой является финансирование технологий, необходимых для обеспечения бесперебойной работы.

"В настоящее время мы обновляем наши радары на ближайшие 10 лет, и, с моей точки зрения, часть этих работ также может быть софинансирована за счет средств, выделенных на военную мобильность, поскольку это обеспечит безопасность военных перевозок", – сказал Шонеманн, имея в виду средства ЕС, предназначенные для повышения обороноспособности до 2030 года.

Напомним, Германия планирует заняться модернизацией крылатых ракет Taurus. Начало производства улучшенной версии ракеты запланировано на 2029 год. Модернизированная ракета Taurus NEO будет отличаться увеличенной дальностью полета, улучшенной защитой от помех, а также усовершенствованиями в области навигации и головки самонаведения.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 октября в Берлине останавливали работу аэропорта. Причиной стало обнаружение БпЛА в небе над столицей Германии. Самолеты не отправляли и не принимали в течение почти двух часов, ряд рейсов перенаправили в другие немецкие аэропорты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!