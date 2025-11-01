В Берлине аэропорт останавливал работу из-за неизвестных дронов

Вечером в пятницу, 31 октября, в Берлине останавливали работу аэропорта. Причиной стало обнаружение БпЛА в небе над столицей Германии.

Самолеты не отправляли и не принимали в течение почти двух часов, ряд рейсов перенаправили в другие немецкие аэропорты. Подробности сообщает DW.

Что известно

В пятницу, 31 октября, в аэропорту Берлин-Бранденбург временно прекращали авиадвижение. Взлеты и посадки самолетов останавливали с 20:08 до 21:58 по местному времени. По данным пресс-службы аэропорта, за время приостановки работы "целая серия рейсов" была перенаправлена в другие немецкие города. Фиксировались задержки и изменение маршрутов самолетов.

По словам представителя аэропорта, запрет Берлина на ночные рейсы также ослабили, чтобы смягчить влияние на выполнение полетов.

"Мы считаем, что опасность пока устранена", – сказал он.

В полиции отметили, что причиной закрытия северной взлетно-посадочной полосы аэропорта стало сообщение очевидца о неизвестном дроне в небе около 20 часов вечера. Видели беспилотник впоследствии и патрульные полицейские, однако они в конце концов потеряли его из виду.

"Инцидент вызвал значительную реакцию, в частности привлечение полицейского вертолета. К операции также присоединилось Федеральное ведомство авиации Германии", – отметили в DW.

Известно, что из-за приостановки работы аэропорта не взлетели самолеты в Базель, Осло и Барселону. А рейс из Лондона в Берлин приняли в Гамбурге. Перенаправлялись также рейсы из Стокгольма, Анталии и Хельсинки.

В издании добавили, что во избежание препятствий для взлетов и посадок самолетов, в Германии запрещено использовать дроны в радиусе 1,5 км от аэропорта. Незаконные полеты вблизи аэропортов расцениваются как опасные для гражданской авиации, поэтому нарушители подвергаются угрозе сурового наказания.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне аэропорт Вильнюса снова закрывали из-за метеозондов из Беларуси. Ограничения затронули десятки рейсов.

Также сообщалось, что на днях в Испании закрывали аэропорт Аликанте из-за появления подозрительного дрона. Он не работал в течение нескольких часов.

