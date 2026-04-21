'Есть предложение': Германия призвала Иран к переговорам с США и открытию Ормузского пролива

Войну с Ираном еще можно завершить дипломатическим путем. В Берлине призывают Тегеран воспользоваться возможностью переговоров и восстановить судоходство через Ормузский пролив.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Его слова прозвучали перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

По словам министра, война в Иране продолжается уже почти третий месяц, поэтому Берлин заинтересован в быстром его решении. Сейчас существует предложение от США по переговорам, а также активные усилия третьих стран для организации следующего раунда диалога.

Вадефуль призвал Иран направить делегацию в Исламабад для конструктивных переговоров с Соединенными Штатами. В то же время он подчеркнул, что необходимо немедленно восстановить свободное и безопасное судоходство через Ормузский пролив.

"Мы заинтересованы в том, чтобы конфликт был быстро решен. Есть предложение о переговорах от США, а также интенсивные усилия третьих стран по организации второго раунда переговоров. Мы призываем Иран приехать в Исламабад и вести конструктивные переговоры с Соединенными Штатами Америки. Мы требуем от Ирана немедленно восстановить свободное и безопасное судоходство через Ормузский пролив", – заявил он.

Министр отметил, что европейские страны готовы помочь урегулировать ситуацию после завершения конфликта. Также он обратил внимание, что вице-президент США готов прибыть в Исламабад для участия в переговорах, и призвал Иран воспользоваться этой возможностью.

"Существует окно возможностей для завершения этой войны путем переговоров ... Я могу толькопризвать американскую сторону продолжать демонстрировать открытость к переговорам с Ираном", – добавил Вадефуль.

Напомним, днем 18 апреля иранские войска нанесли удары по торговым судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив. По предварительным данным, повреждены по меньшей мере два корабля.

