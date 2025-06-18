'Есть несколько направлений': Фейгин объяснил, какую игру ведет Путин на фоне ирано-израильского конфликта

Обострение конфликта между Израилем и Ираном непосредственно влияет на российско-украинскую войну. На данный момент РФ усиливает удары по Украине, чтобы выиграть оперативное и тактическое преимущество.

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Однако если Россия потеряет союзника в лице Ирана, это может еще более губительно отразиться на геополитическом статусе Москвы. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, диктатор РФ Владимир Путин пользуется моментом, когда весь мир отвлекается на эскалацию на Ближнем Востоке и усиливает удары по Украине. Но в целом изменение геополитической ситуации на Ближнем Востоке приводить к тому, что Москва там теряет влияние.

"Там есть несколько направлений. Что касается непосредственно Украины, то, как мы видим, они усиливают удары, они хотят выиграть преимущество – оперативное и тактическое – в данный момент. Пока все отвлекаются на этот конфликт, они пытаются решить проблему путем интенсификации ударов по Украине. Это очевидное последствие", – заявил Фейгин.

Также он отметил, что россияне воспользуются войной между Израилем и Ираном, чтобы усилить военное давление на Украину. При этом в Москве понимают, что могут потерять геополитическое влияние в случае поражения Ирана.

На этом фоне США взяли паузу в прямых переговорах с РФ, потому что непонятно, куда ситуация пойдет. Вашингтон решил подождать, чтобы понять, будет ли Москва напрямую поддерживать Тегеран в войне против РФ.

"К примеру, Вашингтон начнет укреплять двусторонние отношения, а Москва возьмет и поддержит Тегеран. Никто не знает, что произойдет. Возможно, Северная Корея даст им оружие. Может быть все что угодно. Потому в США решили подождать и посмотреть. Ведь Трампу оказаться в конечном счете союзником Москвы и Тегерана как-то совсем не с руки. Улучшать отношения с Россией на фоне чего? Ради чего? Почему?", – сказал Фейгин.

Напомним, американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему Ближнему Востоку, в частности в ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии, опасаясь расширения войны. Всего в регионе дислоцировано более 40 тысяч американских военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп рассматривает вариант прямого участия американских военных в операции Израиля против Ирана. Предварительно, они могут присоединиться к ударам по иранским ядерным объектам.

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