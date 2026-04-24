'Есть другие пути': Шарп объяснил, почему невозможно военным путем разблокировать Ормузский пролив для гражданских кораблей

Разблокировать Ормузский пролив военным путем, как это уже неоднократно обещал президент США Дональд Трамп, вполне возможно. Но деблокирование этого морского пути военными сработает только для кораблей последних. Для гражданских судов, несмотря на любые заявления из Вашингтона или Тегерана, Ормузский пролив останется закрытым.

Дело в грузе, для перевозки которого использовался пролив. Это в эксклюзивном интервью OBOZ.UA объяснил известный израильский военный обозреватель Давид Шарп.

В чем риск

"Для того, чтобы восстановить гражданское судоходство, теоретически можно военным путем взять Ормузский пролив под контроль – с тем, чтобы Иран почти не мог мешать судоходству. По моему мнению, эту операцию можно осуществить. И для военных кораблей пролив будет деблокирован", – отметил эксперт.

В данном аспекте важное уточнение: Иран почти не сможет мешать судоходству. То есть хотя бы минимальный, но риск останется. И для военных кораблей это нормально, они "могут допустить определенный риск".

"А вот для гражданских кораблей, тем более множества танкеров, нагруженных нефтью и всевозможными взрывоопасными веществами, которых по проливу должно проходить около сотни в сутки, даже минимальные риски неприемлемы", – подчеркнул Давид Шарп.

Вероятный сценарий

Он рассказал, как это может выглядеть.

"Допустим, ты подавил иранскую огневую мощь, уничтожил все, что на берегу в глубине, ты присутствуешь в воздухе и занял острова. Но все равно иранцы могут запускать что-нибудь из глубины. Теперь представьте себе, что 19 из 20 запущенных с глубины угроз собьют. Но достаточно, чтобы что-то одно прилетело по танкеру, – от баллистической или противокорабельной ракеты до беспилотника, улучшенного "Шахеда", который бьет по движущимся целям, или уменьшенных вариантов "Шахеда", или чего-либо другого, – это будет очень красиво гореть и взрываться", – предположил эксперт.

Украинский пример

"Представьте себе: Украина выгнала российский флот из значительной части Черного моря, потому что имеет береговые ракеты, безэкипажные катера и беспилотники. Персидский залив – это тоже очень маленький водоем. Со всего побережья можно стрелять на противоположную сторону залива, если эти ракеты не подавлены. Если хоть что-то остается, и оно прилетит в танкер – сами понимаете", – объяснил Давид Шарп.

Поэтому с гражданским судоходством в Ормузском проливе "все равно будет проблема", считает он.

Другие пути

Давид Шарп рассмотрел и другие пути разблокирования пролива, например, путь блокады и ударов по иранской инфраструктуре, призванных сделать Иран сговорчивым. Но окажется ли Иран сговорчивым на сто процентов, эксперт не уверен.

"Есть и более амбициозный вариант – с моря захватить главный иранский порт в Бендер-Аббасе. Это можно сделать, но вопрос в целесообразности. Я не уверен в том, что это необходимо, потому что блокада дает отличный результат. Тем не менее, захват порта – это уже имиджевый удар по Ирану, это показатель, что они проигрывают", – отметил эксперт.

Почему это важно

Как сообщал OBOZ.UA, на случай срыва перемирия США готовят планы ударов по Ирану в районе Ормузского пролива. Речь идет о потенциальных атаках на объекты, позволяющие Тегерану контролировать стратегические морские пути.

Дональд Трамп сутками ранее в собственной сети Truth Social сообщил, что приказал ВМС США "без колебаний стрелять и уничтожать" любые иранские лодки, устанавливающие мины в Ормузском проливе. Американский лидер не предоставил никакого контекста своему сообщению, и как выяснилось, соответствующий приказ Трамп отдал после того, как иранцы установили дополнительные мины в проливе.

