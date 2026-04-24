Иран установил новые мины в Ормузском проливе, еще больше усложнив движение – медиа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 апреля в собственной сети Truth Social сообщил, что приказал ВМС США "без колебаний стрелять и уничтожать" любые иранские лодки, устанавливающие мины в Ормузском проливе. Американский лидер не предоставил никакого контекста своему сообщению, и как выяснилось, соответствующий приказ Трамп отдал после того, как иранцы установили дополнительные мины в проливе.

Об этом изданию Ахіоѕ сообщили сразу несколько источников из окружения Трампа, "знакомых с этим вопросом". Количество новых мин, как и их общее количество остается неизвестным.

Считается, что военно-морские силы так называемого "Корпуса стражей исламской революции" в целом установили "менее ста мин" в Ормузском проливе. Но это приблизительное число только тех мин, которые военные КСИР устанавливали вручную с кораблей. Есть еще морские мины, устанавливаемые дистанционно, и их количество неизвестно даже приблизительно.

"Новые мины в проливе могут углубить то, что Международное энергетическое агентство уже назвало крупнейшим перебоем в поставках нефти в истории мирового рынка – большим, чем нефтяные потрясения 1970-х годов", – считают в Ахіоѕ.

Источники издания сообщили, что "американские военные обнаружили иранскую операцию по минированию и внимательно следят за ней".

Разминирование пролива

Еще в начале войны, то есть, в феврале в окружении Трампа заявляли, что уничтожили более 90% крупных иранских судов и складов, в том числе складов с минами. Однако теперь считается, что вооруженные силы Ирана имеют другие запасы вооружения, "расположенные вдоль побережья". Новейшие морские мины легко устанавливаются небольшими судами размером с рыбацкие лодки, каждое из которых может перевозить от двух до четырех мин и сбрасывать их в пролив.

Иран до сих пор имеет десятки таких судов. И это – без учета дистанционно устанавливаемых мин, которые не нужно транспортировать кораблями.

Как сообщал OBOZ.UA, полная очистка Ормузского пролива от мин, развернутых иранскими военными, может занять шесть месяцев. Причем операция вряд ли будет проведена до окончания войны США с Ираном. Об этом Пентагон докладывал на закрытых слушаниях в Конгрессе.

В докладе Пентагона законодателю отмечалось, что военному ведомству США точно известно лишь о 20 минах, установленных иранцами в Ормузском проливе.

Ормузский пролив остается критически важным маршрутом для мировых поставок нефти, поэтому любая эскалация в этом районе вызывает беспокойство международного сообщества.

