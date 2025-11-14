Еще один турецкий самолет разбился за границей, погибли люди. Фото
В Хорватии разбился пожарный самолет Турции. Борт принадлежал Генеральному управлению лесного хозяйства Турции и исчез во время рейса между аэропортами Загреба и Рейка. Обломки самолета нашли вблизи города Сень в Хорватии.
В результате авиакатастрофы погиб пилот. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмакли.
Подробности авиакатастрофы
По данным министерства, два пожарных самолета AT802 вылетели из Чанаккале 12 ноября для планового обслуживания в Загребе. Из-за неблагоприятной погоды самолеты простояли ночь в аэропорту Рейка.
На следующий день оба борта отправились в Загреб. Но во время возвращения из-за погодных условий одно судно успешно приземлилось, а со вторым была потеряна радиосвязь. Это произошло в 18.25 по турецкому времени.
Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнования семье пилота, который, по словам главы государства, "погиб как мученик".
Что предшествовало
Всего двумя днями ранее, 11 ноября турецкий военно-транспортный самолет C-130 Hercules упал на границе Азербайджана и Грузии. Министерство национальной обороны Турции подтвердило факт катастрофы.
Причем на борту транспортника находилось 20 военнослужащих. Они погибли.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в штате Кентукки, США, разбился грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 логистической компании UPS. В момент аварии на борту воздушного судна было около 144 тыс. литров топлива. В результате катастрофы семь человек погибли, еще 11 пострадали.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!