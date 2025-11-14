Еще один турецкий самолет разбился за границей, погибли люди. Фото

В Хорватии разбился пожарный самолет Турции. Борт принадлежал Генеральному управлению лесного хозяйства Турции и исчез во время рейса между аэропортами Загреба и Рейка. Обломки самолета нашли вблизи города Сень в Хорватии.

В результате авиакатастрофы погиб пилот. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмакли.

Подробности авиакатастрофы

По данным министерства, два пожарных самолета AT802 вылетели из Чанаккале 12 ноября для планового обслуживания в Загребе. Из-за неблагоприятной погоды самолеты простояли ночь в аэропорту Рейка.

На следующий день оба борта отправились в Загреб. Но во время возвращения из-за погодных условий одно судно успешно приземлилось, а со вторым была потеряна радиосвязь. Это произошло в 18.25 по турецкому времени.

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнования семье пилота, который, по словам главы государства, "погиб как мученик".

Что предшествовало

Всего двумя днями ранее, 11 ноября турецкий военно-транспортный самолет C-130 Hercules упал на границе Азербайджана и Грузии. Министерство национальной обороны Турции подтвердило факт катастрофы.

Причем на борту транспортника находилось 20 военнослужащих. Они погибли.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в штате Кентукки, США, разбился грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 логистической компании UPS. В момент аварии на борту воздушного судна было около 144 тыс. литров топлива. В результате катастрофы семь человек погибли, еще 11 пострадали.

