Турецкий военный самолет упал на границе Азербайджана и Грузии, на борту было 20 человек: все подробности

Во вторник, 11 ноября, турецкий военно-транспортный самолет C-130 Hercules упал на границе Азербайджана и Грузии. Министерство национальной обороны Турции подтвердило факт катастрофы, сообщается, что на борту находилось 20 военнослужащих.

Об этом пишет Milliyet. Турецкий самолет разбился на территории Сигнахского муниципалитета Грузии, продолжается поисково-спасательная операция на месте в горной местности, где были найдены обломки C-130. В ней также задействовали грузинских военнослужащих.

Подробности авиакатастрофы

Военный грузовой самолет C-130, вылетавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в Кахетии, примерно в 5 километрах от грузино-азербайджанской границы.

"Мученическая смерть наших солдат в катастрофе военного грузового самолета в Грузии глубоко опечалила нашу нацию. Наш президент с самого начала получает информацию о поисково-спасательных работах в режиме реального времени и внимательно следит за ними. Он также проводит переговоры со своими коллегами как в Грузии, так и в Азербайджане", – заявил директор по связям с общественностью президента Турции Бурханеттин Дюран.

Он сообщил, что поисково-спасательные группы добрались до обломков самолета около 17:00 и приняли необходимые меры безопасности. Команды продолжают свою работу с максимальной осторожностью, отметил Дюран. Будет проведено тщательное расследование причины катастрофы самолета.

По информации "Грузаэронавиации", турецкий самолет C‑130 исчез с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, не подав сигнала тревоги, после чего были начаты поисково-спасательные работы.

По факту инцидента ведется расследование по части 4 статьи 275 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает нарушение правил движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее гибель человека.

