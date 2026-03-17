'Еще больше ухудшит ситуацию': Мерц назвал ошибкой наземную операцию Израиля в Ливане

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что наземная операция Израиля в Ливане против "Хезболлы" еще больше усугубит "и без того крайне напряженную гуманитарную ситуацию и ситуацию в миграционной сфере". Этот путь он назвал ошибкой.

Об этом Мерц сказал на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 16 марта, передает Deutsche Welle. "Поэтому мы настоятельно призываем наших израильских друзей: не идите по этому пути. Это было бы ошибкой", – подчеркнул он.

По его словами, Германия "решительно осуждает" то, что поддерживаемая Тегераном группировка "Хезболла" возобновила атаки на Израиль после начала совместных американо-израильских ударов по Ирану. Он заявил, что боевики ливанского радикального шиитского движения должны немедленно прекратить нападения и сложить оружие.

"Мы также поддерживаем любые усилия, которые могут привести к началу переговоров между Израилем и Ливаном", – добавил канцлер.

Одновременно правительство ФРГ призвало израильскую армию "воздерживаться от атак" на гражданские объекты и миротворческие силы ООН в Ливане.

Что происходит между Израилем и Ливаном

В начале марта Армия обороны Израиля объявила о развертывании наземных сил в южной части Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что сухопутные войска защищают мирное население. Также израильская армия пообещала не прекращать операцию в Ливане до того, как угроза со стороны террористической организации "Хезболла" не будет устранена.

9 марта израильские военные начали наземную операцию на юге Ливана. Подразделения армии вошли в приграничные районы, чтобы выявить боевиков группировки "Хезболла" и уничтожить их инфраструктуру.

Израильские военные заявили, что во время рейда их подразделения ищут позиции боевиков, склады и другие объекты, которые могут использоваться для атак.

Группировка "Хезболла", которая финансируется и вооружается Ираном, вечером 11 марта запустила около 100 ракет из Ливана, атакуя север Израиля. После этого израильские Военно-воздушные силы нанесли ответные удары.

А 16 марта в ЦАХАЛ объявили, что израильские военные продолжают операции против опорных пунктов террористической группировки "Хезболла", расположенных на юге Ливана. Такие действия должны устранить угрозы и защитить жителей севера Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег Соединенные Штаты и Израиль от ведения затяжной войны против Ирана. Такой конфликт может привести к распаду иранского государства, новой волне миграции в Европу и серьезным экономическим последствиям. Немецкий канцлер подчеркнул, что Европа не хочет повторения сценария, подобного событиям в Сирии.

