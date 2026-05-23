Про то, как понять, что происходит, и делать выводы, даже когда ты полностью изолирован от источников информации.

Сегодня навещал друга, который недавно вернулся из российского плена, куда попал еще в 2022 году.

Из защитников Мариуполя, начал службу еще задолго до 2022-го, контрактник, профессиональный военный.

Е*ошился до Марика, затем е*ошился в Марике, затем плен с боевыми соратниками через предательство старших — бесконечного героизма человек.

Так вот, рассказывает, что в плену был полный информационный вакуум, но на каком-то этапе их водили и отрывками показывали российское ТВ.

По ТВ крутили про Бандеру, 1945 год и про то, как ВС РФ "освободили" Мариуполь.

Дни шли, затем недели и месяцы, а по ТВ, если и были какие-то победные реляции, то только про "освобождение" Мариуполя.

На все лады: вот передача, как штурмовали так, а вот передача про то, как штурмовали вот так, а вот передача про каких-то ждунов, ну и т. д.

На каком-то этапе он понял, что раз он не видит подобных передач про "освобожденные" Харьков, Запорожье или и вовсе Киев, то, выходит, ВС РФ никуда не продвигаются и, помимо Мариуполя, других "побед" у них нет.

Ему лично это помогало держаться морально, ну и он этим аргументом подбадривал побратимов по несчастью.

Некоторые из них под давлением пропаганды и прессинга плыли и впадали в отчаяние: мол, ВС РФ уже всех победила и надежды нет.